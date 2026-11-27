Jana-Maria Herz (34) blickt gemeinsam mit ihrer Mutter Eva-Maria auf die dritte Folge von Prominent verwandt zurück – und eine Szene beschäftigt sie bis heute. In einem TikTok-Video berichtet Jana-Maria von einer deutlichen Ansage ihres Mitstreiters Michael Klotz (28). Er habe ihr ohne Umschweife erklärt, dass keiner der anderen Kandidaten ihre Mutter leiden könne. Ohne ihren Schutz, so seine damalige Botschaft, hätten die Kandidaten das Mutter-Tochter-Duo nominiert. Für Jana-Maria war das bereits in der Show schwer zu verkraften. "Und für mich war das voll schlimm. Und es ist immer noch schlimm", gesteht sie in dem Clip. Dass Micha bei seiner Wortwahl offenbar wenig Rücksicht auf ihre Gefühle nahm, störte die Reality-TV-Bekanntheit. Gleichzeitig findet sie es aber richtig, dass er so ehrlich zu ihr war und ihr überhaupt davon erzählt hat.

Eva-Maria selbst vermutet, dass vor allem ihre starke Persönlichkeit bei den anderen Kandidaten schlecht angekommen sei. Sie lasse sich nicht einfach ohne Erklärung zu etwas überreden. Genau diese Haltung habe einige Mitstreiter offenbar abgeschreckt. Zudem hatte sie den Eindruck, dass einige Männer in der Show sehr dominant auftreten wollten. Als Beispiel nannte sie, wie Micha ihre Tochter unter Druck gesetzt habe. Gleichzeitig habe Eva-Maria das Gefühl gehabt, dass die Gruppe sie schon von Anfang an ablehnte, obwohl die anderen sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig kennenlernen konnten. Die Mutter räumte aber auch ein, kaum auf das Format vorbereitet gewesen zu sein. Von Nominierungen, Spielen und den typischen Abläufen einer Realityshow habe sie vorher kaum etwas gewusst. Jana-Maria gab im Video zu, dass sie ihre Mama im Vorfeld besser hätte briefen sollen.

Für Eva-Maria ist "Prominent verwandt" das erste Reality-TV-Abenteuer überhaupt. Während Jana-Maria das Geschäft bereits kennt, betritt ihre Mutter damit komplettes Neuland. Schon zuvor hatte die in Marbella lebende Blondine deutlich gemacht, wie anstrengend sie die Dreharbeiten empfindet. Besonders an gezielte Provokationen und daran, sich ständig vor Kameras behaupten zu müssen, habe sie sich erst gewöhnen müssen. Auch die Dynamik zwischen den Kandidaten war für Eva-Maria ungewohnt. Ihre fehlende Vorbereitung habe zusätzlich dazu beigetragen, dass sie die Abläufe und vor allem die Nominierungssituationen nicht richtig einschätzen konnte. Mit ihren neuen Aussagen geben Mutter und Tochter nun weitere persönliche Einblicke in die Gründe, warum Eva-Maria die Dynamik innerhalb der Gruppe als so ungewohnt erlebte.

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Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im März 2025

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RTL / Friederike Jacobitz Micha Klotz, "Ex on the Beach"-Kandidat

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