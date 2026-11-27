Prinzessin Charlotte (11) hat offenbar ganz eigene Vorstellungen von ihrer Zukunft. Die Tochter von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) soll davon träumen, später als Sängerin und Schauspielerin auf der Bühne zu stehen. Dafür würde sie möglicherweise sogar ihren Prinzessinnentitel und die Anrede "Königliche Hoheit" ablegen. Das berichtet die Daily Mail und beruft sich auf das angekündigte Buch "Dukes of Hazard" von Tom Sykes. Darin heißt es, William wolle es Charlotte und ihrem jüngeren Bruder Prinz Louis (8) nach seiner Thronbesteigung selbst überlassen, ob sie ihre royalen Titel behalten möchten. Charlotte ist derzeit elf Jahre alt. Sobald sie volljährig ist, könnte sie demnach eine eigene Karriere verfolgen, die nichts mit den offiziellen Pflichten der Königsfamilie zu tun hat. Für Charlotte käme offenbar auch ein ganz anderer Weg infrage: Eine Quelle beschreibt sie gegenüber der Zeitung als "wunderbare Schauspielerin und Sängerin". Zudem heißt es über ihre Zukunftspläne: "Sie strebt eine Karriere auf der Bühne an." Eine Entscheidung steht in ihrem jungen Alter allerdings noch nicht an. Ihr älterer Bruder Prinz George (13) hat weniger Spielraum, denn sobald William König wird, rückt George als direkter Thronfolger nach.

Charlottes künstlerisches Talent soll auch eine Rolle spielen, wenn es um die Wahl ihrer nächsten Schule geht. Angeblich hat die Prinzessin ein Internat ins Auge gefasst, das für seinen Schwerpunkt auf darstellenden Künsten bekannt ist. Aktuell geht sie in die siebte Klasse der Lambrook School. Auf die gemischte Privatschule geht auch ihr jüngerer Bruder Louis. Ihr älterer Bruder Prinz George ist nach Lambrook auf das Eton College gewechselt. Für Charlotte ist dieser Weg nicht möglich, weil dort nur Jungen aufgenommen werden. Schon heute sollen Charlotte und Louis ihre Titel im Schulalltag nicht verwenden. Auch die Mitarbeiter im Zuhause der Familie sollen die Geschwister nicht förmlich mit "Königliche Hoheit" ansprechen. Diese Praxis könnte ihnen den späteren Schritt in ein Leben außerhalb fester Palastpflichten erleichtern. Ob Charlotte ihren Titel tatsächlich ablegt und eine Bühnenlaufbahn einschlägt, dürfte sie aber erst als Erwachsene selbst entscheiden.

Bei ihren Überlegungen sollen sich William und Kate an Prinzessin Anne (76) orientieren. Deren Kinder Peter Phillips (49) und Zara Tindall (45) haben keine royalen Titel. Dadurch konnten sie außerhalb des engsten Kreises der Königsfamilie eigene berufliche Wege gehen. Auch Lady Louise und James, Earl of Wessex, verzichten auf die Anrede "Königliche Hoheit". Als Kindern von Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie stünde ihnen diese Anrede eigentlich zu. Neben Sport begeistert sich Charlotte offenbar schon lange für Musik und Tanz. Bereits 2017 erzählte Kate der Direktorin des English National Ballet, Tamara Rojo, dass ihre damals zweijährige Tochter Tanzunterricht nehme und es "über alles" liebe. Bei einem Besuch im Vsi Razom Community Hub berichtete sie im Oktober 2023: "Ich habe meine Tochter heute Morgen singen gehört, und es war ein Lied namens 'Shine Jesus Shine'. Das hat mich heute Morgen sehr glücklich gemacht." Neben Musik und Tanz soll Charlotte zudem gern Sport treiben.

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Getty Images Prinzessin Charlotte von Wales winkt beim Trooping the Colour in London, auf dem Weg zurück zum Buckingham-Palast, 13. Juni 2026

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