Wer in "GTA VI" durch die sonnengefluteten Straßen von Vice City brettert, bekommt eine unerwartet prominente Stimme auf die Ohren: Brigitte Nielsen (63) ist in dem neu erschienenen Game als Radiomoderatorin Madame Brigitte zu hören und verleiht der Figur auf dem spieleigenen Sender Vice City FM ihre markante Stimme. Dort steht sie gemeinsam mit dem US-Komiker und Musiker "Weird Al" Yankovic vor dem Mikrofon, der im Spiel als DJ Al auftritt. Bislang war das Engagement streng geheim, doch nun plauderte die 80er-Ikone gegenüber der dänischen Zeitung B.T. aus dem Nähkästchen. Demnach meldete sich ihr Agent wegen eines vertraulichen Projekts bei ihr, für das ausdrücklich dominante Stimmen mit Legendenstatus gesucht wurden. Für die Spielereihe war die Blondine sofort Feuer und Flamme: "Das macht mich an. Ich fühle mich lebendig und erfüllt von frechen Geheimnissen und gefährlichen Frequenzen."

Zu Beginn wusste Brigitte allerdings kaum, worauf sie sich einließ. Man habe ihr zunächst nur von der Spielereihe erzählt und davon, dass bedeutende Schauspieler mitwirken – alle weiteren Details blieben wegen der strikten Geheimhaltung unter Verschluss. Inzwischen steht jedoch fest, dass Madame Brigitte auf Vice City FM nicht bloß gewöhnliche 80er-Hits abspielt, sondern die rebellische Seite der Spieler wecken soll. "Der Radiosender Vice City FM gibt mir die Möglichkeit, Songs auszuwählen, die nicht einfach nur von einer 80er-Playlist stammen, sondern eine Chance bieten, mit dem Rebellen in dir in Kontakt zu kommen", erklärte die Dänin und versprach zudem: "Er gibt mir die Möglichkeit, deine Seele, Sinnlichkeit und Stärke zu entfesseln. Hier werden all deine Sinne geschärft, und du spürst den Drang nach Geschwindigkeit." Brigitte ist übrigens nicht der einzige dänische Beitrag im Spiel, denn auch Songs von Laid Back, MØ und dem Elektromusiktrio WhoMadeWho sind in "GTA VI" zu hören.

Völliges Neuland betritt Brigitte mit "GTA" keineswegs. Durch ihre Kinder, die zu Hause an der Konsole zockten, kam sie schon früher mit der Reihe in Kontakt und schwärmte im Interview: "Die Games sind superspaßig und haben genau die richtige Portion Schärfe." Privat hat die Schauspielerin Hollywood längst den Rücken gekehrt und lebt gemeinsam mit ihrem italienischen Ehemann Mattia Dessi (48) sowie der achtjährigen Tochter Frida im spanischen Marbella. Los Angeles sei ihr für Kinder zu gefährlich gewesen – außerdem sprachen die besseren internationalen Schulen für Spanien. Seit ihrem Umzug zurück nach Europa reist Brigitte nach eigenen Angaben regelmäßig nach Dänemark, um ihre Mutter zu besuchen, und kann sich dort bei einem passenden Film-, Serien- oder TV-Projekt sogar eine berufliche Rückkehr vorstellen.

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Imago Brigitte Nielsen, 2005

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Getty Images Brigitte Nielsen im Jahr 2019

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