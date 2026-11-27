Die neue RTL-Realityshow "Virgin Island - Unberührt im Paradies" erhitzt die Gemüter. Auf Instagram hagelt es nach der Ausstrahlung der Sendung Kritik – vor allem der Einsatz von Sexarbeitern sorgt für Entsetzen. Diese können den Teilnehmern auf Wunsch auch dabei helfen, ihr erstes Mal zu erleben. "Schlimmstes Format ever, was RTL da rausgehauen hat. Einfach unangenehm beim Zuschauen", schreibt ein User. Ein anderer findet noch deutlichere Worte: "Solche Formate sollten verboten werden!" Der Zuschauer hat den Eindruck, dass die Kandidaten zu körperlicher Nähe gedrängt werden, und wirft den Verantwortlichen Manipulation vor.

Dass die Teilnehmer ausgerechnet im Rahmen einer TV-Sendung ihre ersten sexuellen Erfahrungen sammeln können, geht einigen Zuschauern zu weit. "Es ist beschämend, dass Menschen so vorgeführt werden. Das erste Mal sollte was Privates und Intimes sein! Und nichts, woran sich ein Sender bereichert!", beschwert sich ein Instagram-Nutzer. Seiner Meinung nach hätte RTL das Thema auch ohne den Einsatz von Sexarbeitern aufgreifen können. Manch einer zweifelt sogar daran, dass es sich bei der Sendung um ein echtes Experiment handelt. "Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll... Unter anderem werden hier Sexarbeiter zum eventuellen Entjungfern arrangiert. So ein Unfug. Ich vermute mal, dass das alles Fake ist. Das kannste dir nicht ausdenken", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Doch nicht alle können die Aufregung um das Format nachvollziehen. Ausgerechnet eine der Teilnehmerinnen meldet sich unter den kritischen Kommentaren zu Wort: Natalie, die sich selbst auf das Experiment eingelassen hat, verteidigt die Sendung. "Ich finde, dass hier endlich Themen angesprochen werden, die in unserer Gesellschaft leider immer noch viel zu oft tabuisiert werden. Umso wichtiger ist es doch, ihnen eine Plattform zu geben", schreibt sie auf Instagram. Für Natalie ist es also gerade die Offenheit, mit der in der Sendung über Sexualität gesprochen wird, die das Format so wichtig macht. Viele Zuschauer hätten sich hingegen einen diskreteren Umgang mit dem Thema gewünscht.

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RTL Szene aus "Virgin Island"

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RTL "Virgin Island - Unberührt im Paradies"-Teilnehmer v.l.: Laura, Henrik, Mary, Levin, Michelle, René, Natalie, Lars, Fiona, Markus

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