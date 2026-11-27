Die Kardashian-Jenners verbringen Thanksgiving 2026 offenbar bei strahlendem Sonnenschein unter Palmen. Auf Instagram ließen die Schwestern ihre Fans an dem besonderen Tag teilhaben. Kylie Jenner (29) zeigte in ihrer Story einen glitzernden Pool inmitten eines Gartens voller Grün und Palmen. Im Hintergrund ist zudem eine beeindruckende Bergkulisse zu sehen. Die friedliche Aufnahme versieht Kylie mit dem kurzen Feiertagsgruß: "Frohes Thanksgiving." Ihre Schwester Kourtney Kardashian (47) scheint den Feiertag am selben Ort zu verbringen. Statt den Blick noch einmal über Pool und Berge schweifen zu lassen, richtet der Realitystar seine Kamera auf eine aufwendige Kaffeemaschine, die auf der sonnigen Terrasse steht. Dazu reichte ihr ein einziges Wort, um ihre Gefühle zu beschreiben: "Dankbar."

Doch neben der entspannten Zeit am Pool laufen auch die Vorbereitungen für das traditionelle Thanksgivingessen. Kylie gewährte ihren Followern einen Blick in die Küche, wo gerade ein Auflauf mit grünen Bohnen zubereitet wurde. Khloé Kardashian (42) ergänzt die aktuellen Eindrücke aus dem Familienfest mit einem nostalgischen Blick zurück. Auf Instagram veröffentlichte sie eine nostalgische Videomontage, die Thanksgivingmomente aus mehreren Jahren zeigt. In den alten Familienaufnahmen aus den Neunzigerjahren sind neben Khloé auch Kim Kardashian (46), Kourtney, Kendall Jenner (31), Kylie und Rob Kardashian (39) zu sehen. Ebenso darf Familienoberhaupt Kris Jenner (71) in den Erinnerungen nicht fehlen. Die Geschwister sitzen zusammen, genießen die Feiertage und halten ihre gemeinsamen Erlebnisse mit der Kamera fest. So verknüpft die Familie ihre diesjährige Feier samt Poolkulisse, Kaffee und Festessen mit Bildern von früheren gemeinsamen Thanksgivingfesten.verbrachte.

Für Khloé steht an Thanksgiving vor allem die gemeinsam verbrachte Zeit mit ihren Liebsten im Vordergrund. Das macht sie in dem Begleittext zu ihrer Videomontage deutlich. "Frohes Thanksgiving, meine Lieben. Heute und an jedem anderen Tag werde ich daran erinnert, für wie vieles ich dankbar sein kann", schreibt der Realitystar auf Instagram. Materielle Dinge seien für sie nicht das Entscheidende. Khloé fährt fort: "Die größten Segnungen im Leben sind keine Dinge, sondern die Menschen, mit denen wir dieses wunderschöne Leben teilen dürfen. Das Lachen, die Erinnerungen, die kleinen Augenblicke, die am Ende zu den großen Augenblicken werden." Die Aufnahmen aus vergangenen Jahrzehnten zeigen, dass Thanksgiving für die Kardashian-Jenners schon lange vor ihrem Ruhm im Reality-TV ein festes Familienritual war. Damals waren die Geschwister noch Kinder, die mit ihrer Mutter Kris um den Tisch versammelt waren. Heute feiern viele von ihnen das Fest mit ihren eigenen Kindern.

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Getty Images Kris Jenner, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Stormi Webster, Kylie Jenner und Khloé Kardashian feiern zehn Jahre Kylie Cosmetics

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Ausblick beim Kaffee-Machen

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