Kim Kardashian (46) lässt sich von ihrer Meinung einfach nicht abbringen: Die Unternehmerin ist nach wie vor davon überzeugt, dass Neil Armstrong und Buzz Aldrin im Juli 1969 nie einen Fuß auf den Mond gesetzt haben. In der aktuellen Folge ihrer Realityshow "The Kardashians" brachte sie das Thema erneut auf den Tisch. Mit dabei waren ihre Schwester Khloé Kardashian (42), Scott Disick (43) und die Wissenschaftlerin Dr. Kate Biberdorf. Die Professorin der University of Notre Dame widersprach entschieden und verwies darauf, dass insgesamt sechs bemannte Missionen auf dem Mond gelandet sind. Doch Kim ließ sich nicht von ihrer Meinung abbringen – und erhielt zudem Unterstützung von Scott, der die erste Mondlandung ebenfalls anzweifelte. Mit Anhängern der Flache-Erde-Theorie will die Vierfachmama allerdings nichts zu tun haben. "Ich verstehe dieses Flache-Erde-Ding nicht. Ich bin eher so ein Wir-sind-nicht-auf-dem-Mond-gelandet-Mädchen", stellte sie in der Sendung klar.

Scott bezweifelte vor allem, dass die Bilder der ersten Mondlandung damals rund um den Globus übertragen werden konnten. "Keine Chance, dass wir auf dem Mond gelandet sind und es an alle Menschen auf der Welt streamen konnten", meinte er in "The Kardashians". Kate ließ das nicht stehen und widersprach den beiden deutlich: "Ich glaube definitiv, dass wir auf dem Mond gelandet sind. Wir haben es sechsmal getan." Selbst als Scott noch einmal ausdrücklich auf die allererste Mission zu sprechen kam, blieb die Expertin konsequent bei ihrer Haltung. Auch Khloé ließ sich von den Ausführungen der Wissenschaftlerin nicht überzeugen und brachte die unterschiedlichen Sichtweisen schließlich folgendermaßen auf den Punkt: "Sind wir auf dem Mond gelandet? Nein. Glaubt sie, dass wir es sind? Ja." Historisch ist die Sache dokumentiert: Mit der Mission Apollo 11 erreichten Neil und Buzz im Juli 1969 den Mond. Bis Dezember 1972 folgten im Rahmen von Apollo 12, 14, 15, 16 und 17 fünf weitere bemannte Landungen.

Neu sind Kims Zweifel nicht. Bereits im Oktober 2025 hatte sie sich gegenüber ihrer "All's Fair"-Kollegin Sarah Paulson (51) skeptisch gezeigt. Damals führte sie vermeintliche Aussagen von Buzz als Argument an. Darüber hinaus führte sie die scheinbar wehende Flagge, abweichende Schuhabdrücke sowie die fehlenden Sterne auf den Bildern als Argumente an. Eine Antwort darauf ließ nicht lange auf sich warten: Sean Duffy, der damalige kommissarische NASA-Chef und US-Verkehrsminister, schaltete sich über die Plattform X in die Debatte ein. "Ja, @KimKardashian, wir waren schon auf dem Mond ... sechsmal!", schrieb er. Zudem verwies er auf das Artemisprogramm, mit dem die NASA zum Mond zurückkehren will. Kims Mitstreiter Scott gehört übrigens schon lange zum Kardashian-Clan: Von 2006 bis 2015 war er mit Kims älterer Schwester Kourtney Kardashian (47) liiert. In dieser Zeit trennte sich das Paar mehrfach und versöhnte sich wieder. Die beiden haben gemeinsame Kinder, und Scott tritt weiterhin in "The Kardashians" auf.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian trägt Elizabeth Taylors Collier, Oktober 2026

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Getty Images Scott Disick TV-Star

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