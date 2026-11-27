Für Stella Stegmann (29) geht es auf Reisen! Der Realitystar fliegt nach Barcelona, und das aus einem ganz besonderen Grund. Das verriet Stella in ihrer Instagram-Story. Während sie in einem Zimmer vor offenen Kleiderregalen ihre Sachen für den Trip zusammensuchte, wandte sie sich mit einer Nachricht an ihre Fans: "Packen gerade, weil wir heute noch nach Barcelona fliegen. Wird ein emotionaler Family Trip, erzähle euch bald endlich mal mehr darüber", schrieb sie zu dem Clip. In wessen Begleitung sie in die spanische Großstadt gereist ist und was genau sie dorthin führt, ließ das Model zunächst offen. Auf die Auflösung müssen ihre Fans aber wohl nicht allzu lange warten: Stella kündigte bereits an, ihre Community schon in Kürze in die persönlichen Hintergründe dieses Trips einzuweihen.

In der kurzen Aufnahme blickt Stella mit einem leichten Lächeln direkt in die Kamera. Ihre Community begrüßt sie gut gelaunt mit den Worten "Guten Morgeeen". Für die Anreise setzte die Content-Creatorin auf ein stimmiges Komplett-Outfit in Cremetönen: Zu einem figurbetonten, cremeweißen Top mit tiefem Reißverschluss kombinierte sie eine farblich abgestimmte Hose. Ihre langen Haare fielen ihr überwiegend offen über die Schultern, wobei sie die vorderen Partien seitlich mit hellen Spangen fixiert hatte. Weitere Details zu dem Ausflug nennt sie allerdings nicht – sowohl den Anlass des Besuchs als auch ihre Begleitung oder die Länge ihres Aufenthalts in Barcelona hält Stella bislang unter Verschluss. Mit dem Tränen-Emoji und dem Herz mit Verband deutete sie jedoch an, dass der Familienbesuch für sie mit vielen Gefühlen verbunden ist. Weitere Einzelheiten will sie zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen.

Dass die vergangenen Wochen für Stella alles andere als unbeschwert verliefen, hatte sie selbst schon vor einiger Zeit angedeutet. Ende Oktober verriet sie im Gespräch mit Promiflash, momentan durch ein echtes Tief zu gehen – ohne jedoch die genauen Hintergründe preiszugeben. Dennoch ließ die TV-Bekanntheit durchblicken, was ihr in diesen herausfordernden Tagen neuen Mut gibt: Den größten Rückhalt findet sie demnach im Kreis ihrer Familie, enger Freunde und weiterer Herzensmenschen. Besonders der enge Zusammenhalt innerhalb ihrer Familie hilft Stella demnach dabei, sich trotz ihres Gefühlschaos ganz bewusst schöne Momente zu schaffen. Was die Reise für Stella und ihre Liebsten genau bedeutet, will sie ihren Fans schon bald selbst verraten.

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