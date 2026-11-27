Mandy Capristo (36) blickt voller Emotionen auf den Moment zurück, der ihr Leben für immer veränderte. Vor genau 20 Jahren wurde die damals 16-Jährige in der Castingshow Popstars gemeinsam mit Bahar Kizil (38) und Senna Gammour (46) in die Girlgroup Monrose gewählt. Am Montagabend veröffentlichte Mandy auf Instagram einen Ausschnitt ihres damaligen Auftritts und schrieb dazu: "Heute ist ein emotionaler Tag." Über die entscheidende Performance erklärte die Sängerin außerdem: "Vor genau 20 Jahren haben diese Performance und dieser Tag mein Leben für immer verändert." Besonders dankbar zeigte sie sich dabei den Menschen, die sich 2006 für sie ans Telefon gesetzt hatten. Durch die Anrufe der Zuschauer und ihrer Familien bekam sie ihren Platz bei Monrose. Gleichzeitig ging damit für sie ihr größter Lebenstraum in Erfüllung.

Ihren Dank richtete Mandy auf Instagram deshalb ganz direkt an die Menschen, die damals vor dem Fernseher mitgefiebert und schließlich für sie abgestimmt hatten. "Und ganz gleich, wie viel Zeit auch vergeht: Meine Dankbarkeit wird kein bisschen kleiner. Sie gilt dir und deiner Familie, die an jenem Abend vor 20 Jahren zum Telefonhörer gegriffen und damit einem damals 16-jährigen Mädchen seinen größten Lebenstraum erfüllt haben", betonte sie. Die gemeinsamen Jahre mit Bahar und Senna haben für sie auch zwei Jahrzehnte später nichts von ihrer Bedeutung verloren. So bedankte sie sich "von Herzen für Erinnerungen, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde". Zum Abschluss ihrer Jubiläumsbotschaft fand sie noch einmal rührende Worte für ihre Zeit in der Girlgroup. Sie empfinde "unendlich viel Dankbarkeit [...] für Monrose und für jede einzelne Umarmung auf diesem Weg", schrieb Mandy auf Instagram.

Monrose bestand von 2006 bis 2011 aus Mandy, Bahar und Senna. Das Trio brachte in dieser Zeit vier Alben heraus, ehe die Sängerinnen Ende 2010 die Auflösung der Band verkündeten. Anfang 2025 fanden Bahar und Senna nach längerer Zeit wieder zusammen. Sie standen gemeinsam auf der Bühne und lassen seitdem in ihrem Podcast "Recall" ihre Jahre mit Monrose Revue passieren. Mandy entschied sich hingegen gegen eine Rückkehr und konzentriert sich weiterhin auf ihre Solokarriere. Bahar zeigte gegenüber dem Magazin Stern Verständnis für diesen Schritt: "Wir respektieren ihre Entscheidung. Wir haben unseren Frieden damit gemacht." Ein vollständiges Comeback in der ursprünglichen Besetzung ist somit vorerst nicht geplant. Dabei hatten sich die drei Musikerinnen früher fest vorgenommen, selbst im Fall einer Trennung im Guten auseinanderzugehen.

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Imago Mandy Capristo bei der Launchfeier von Maison Guerlain im Düsseldorfer Lofthouse am 24. September 2026

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Getty Images Monrose 2006

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