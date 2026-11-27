Joanna Page (49) arbeitet vor dem Einschlafen nicht etwa ein Drehbuch durch, sondern übt im Bett regelmäßig das Einmaleins. Der Grund dafür ist einfach. Mit Mathematik hat die "Gavin & Stacey"-Darstellerin schon ihr ganzes Leben lang zu kämpfen. In der BBC-Panelsendung "Would I Lie To You" verriet die aktuelle "I'm A Celebrity"-Teilnehmerin nun: "Ich sage mir jeden Abend vor dem Schlafengehen das Einmaleins auf." Besonders kurios: Lange Drehbücher kann sich Joanna ohne Probleme einprägen, Zahlen dagegen bleiben einfach nicht hängen. "Ich war schon immer schlecht in Mathe. Es geht einfach nicht in meinen Kopf. Mein Gehirn funktioniert nicht auf diese Weise, und ich kann sehr, sehr viele Zeilen lernen, wenn ich schauspielere, aber ich konnte mir das Einmaleins nie merken", erklärte Joanna in der Sendung. Daraus sei schließlich ein ganz persönliches Ziel entstanden: "Und ich dachte, bevor ich sterbe, möchte ich das Einmaleins beherrschen."

Wie sehr Joannas Rechenschwierigkeiten ihren Alltag beeinflussen, zeigt sich nach ihren Angaben sogar beim Einkaufen. Wird ein Kleid im Ausverkauf um 40 oder 75 Prozent reduziert, könne die Schauspielerin den neuen Preis nicht selbst bestimmen. "Ich weiß, dass das dumm ist, und es ist mir peinlich. Aber ich dachte, ich möchte nicht sterben, ohne das Einmaleins zu können", gestand sie bei "Would I Lie To You". Ihre Mitstreiterin Patsy Palmer (54) hatte daraufhin eine mögliche Erklärung parat und sprach ihr Mut zu. "Vielleicht hast du wie ich Dyskalkulie, also bist du nicht dumm", beruhigte Patsy sie. Dabei handelt es sich um eine Lernschwierigkeit, die das Verständnis von Zahlen sowie das Erlernen und Anwenden mathematischer Fähigkeiten beeinträchtigen kann. Rund fünf Prozent der Menschen in Großbritannien sollen davon betroffen sein. Ob das auch auf Joanna zutrifft, ist allerdings nicht geklärt: Patsys Einwurf war nur eine Vermutung. Bestätigt ist eine Dyskalkulie bei Joanna nicht.

Bei ihren abendlichen Übungen hat Joanna offenbar Gesellschaft. Wie ein Insider der Mail on Sunday verriet, liegt ihr Ehemann an den meisten Abenden neben ihr im Bett, während sie die Zahlenreihen übt. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder. Vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp hatte die Schauspielerin offen darüber gesprochen, wie herausfordernd es für sie ist, Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Nach einer besonders belastenden Phase habe sie 2026 einen Zusammenbruch erlebt. Im April erzählte sie im Podcast "What's My Age Again" außerdem von ihrer langen Auszeit. "Ich habe ungefähr sieben, acht Jahre lang kaum gearbeitet, und dann zu versuchen, wieder einzusteigen, ist wirklich schwierig", berichtete sie dort. Eine weitere große Rolle stehe für Joanna momentan nicht an erster Stelle. Viel wichtiger sei es ihr, eine Aufgabe zu finden, die sie glücklich macht und bei der sie nicht lange von ihren Kindern getrennt ist.

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Getty Images Joanna Page, Schauspielerin

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Imago Joanna Page bei den Pride of Britain Awards 2025 im Grosvenor House in London

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