Pierre-Emerick Aubameyang (37) hat auf dem Weg zum Training von Deportivo La Coruña einen Schreckmoment erlebt. Am Donnerstagmorgen war der frühere BVB-Stürmer mit seinem Ferrari unterwegs, als sein Sportwagen mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Das berichtet das Schweizer Portal Blick unter Berufung auf die portugiesische Sportzeitung A Bola. An beiden Autos entstand zwar Sachschaden, verletzt wurde bei der Kollision jedoch niemand. Pierre-Emerick konnte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß sogar selbstständig fortsetzen. Wenig später erreichte er das Trainingszentrum seines Klubs und stand dort kurz darauf gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Platz. Der Vorfall hinderte den 37-Jährigen auch nicht daran, das komplette Mannschaftstraining zu bestreiten. Einschränkungen waren bei ihm während der gesamten Einheit nicht zu erkennen.

Nach seiner Ankunft auf dem Trainingsgelände sprach Pierre-Emerick über die Kollision. Dabei stellte der Sportler klar, dass sowohl er als auch die andere beteiligte Person den Vorfall gut überstanden haben. "Es war ein kleiner Schreck. Solche Dinge passieren im Leben, und das Wichtigste ist, dass die Person, die in den Unfall verwickelt war, wohlauf ist – und ich auch", erklärte er laut Blick. Die Aussagen waren demnach zuerst bei A Bola erschienen. Mit seiner kurzen Schilderung rückte der Fußballer vor allem den glimpflichen Ausgang des Vorfalls in den Vordergrund. Wie genau es zu dem Zusammenstoß gekommen war, blieb bislang allerdings offen. Auch zur Höhe der Schäden an den beiden Fahrzeugen wurden keine weiteren Details bekannt. Auch zur Art der Beschädigungen an seinem Ferrari und am zweiten Auto gab es keine weiteren Angaben. Ebenso blieb offen, wie hoch die jeweiligen Reparaturkosten ausfallen könnten. Fest steht nur: Der Vorfall ging für alle Beteiligten glimpflich aus.

Deutschen Fußballfans ist Pierre-Emerick vor allem durch seine Jahre bei Borussia Dortmund bekannt. Beim BVB machte er sich mit zahlreichen Toren einen Namen. Nach seinem Abschied aus Dortmund spielte der gabunische Fußballer unter anderem für Arsenal, Chelsea und den FC Barcelona. Mittlerweile steht Pierre-Emerick bei Deportivo La Coruña in Spanien unter Vertrag. Auch am Donnerstag nahm er nach dem Unfall am Mannschaftstraining teil. Nach der Kollision fuhr er zum Trainingsgelände weiter und trainierte anschließend uneingeschränkt mit der Mannschaft. Pierre-Emericks eigene Aussage bestätigte ebenfalls, dass es ihm gut ging. Für den Routinier blieb es damit bei einem Schrecken und Sachschäden an den beiden Fahrzeugen.

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Getty Images Pierre-Emerick Aubameyang von Deportivo La Coruña beim Ligaspiel gegen Villarreal CF

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Getty Images Pierre-Emerick Aubameyang im Spiel gegen Manchester City im Februar 2021

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