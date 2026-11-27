Sarah Kuttner (47) steckt mitten in ihrer Krebsbehandlung: Die Moderatorin hat den zweiten Zyklus ihrer Chemotherapie begonnen. In einem aktuellen Update auf Instagram erzählte sie ihren Followern, wie es ihr gerade geht. Ihre Therapie hatte am 11. November begonnen und soll insgesamt etwa viereinhalb Monate dauern. Beim zweiten Durchgang habe sich die Übelkeit nun etwas früher bemerkbar gemacht als beim ersten Mal, berichtete Sarah. Ganz aus der Bahn wirft sie das aber offenbar nicht. Ihren Alltag könne sie weiterhin größtenteils normal bewältigen, schilderte die an Brustkrebs erkrankte Autorin. Ihren derzeitigen Zustand bezeichnete sie als "vollkommen vertretbar". Mit Humor macht sie deutlich, dass nun etwas mehr Schonung angesagt ist: "Ich möchte dieses Mal keine Bäume ausreißen, sondern nur Stauden." Damit passt Sarah ihre Erwartungen an die zweite Behandlungsphase an, ohne sich von den bislang aufgetretenen Nebenwirkungen komplett aus ihrem gewohnten Tagesablauf bringen zu lassen.

Schon über den ersten, mittlerweile beendeten Chemozyklus hatte sich Sarah zuvor erstaunlich gelassen geäußert. In einem YouTube-Video nannte sie diese Phase "voll aushaltbar". Ihr sei zwar ab und zu übel gewesen, im Großen und Ganzen habe sie sich aber gut gefühlt. Auch im Alltag habe sie sich ohne größere Einschränkungen bewegen können. Damit sie den Verlauf der Behandlung genau im Blick behält und mögliche Nebenwirkungen festhalten kann, schreibt die Moderatorin ein Symptomtagebuch. Für den Ernstfall bekam sie außerdem mehrere Medikamente verschrieben. Die meisten davon habe sie im ersten Durchgang allerdings gar nicht gebraucht, verriet sie. Nicht nur die Moderatorin selbst, sondern auch Menschen aus ihrem Umfeld hätten sich überrascht über den bislang vergleichsweise sanften Verlauf gezeigt. Bei einer Chemotherapie werde schließlich häufig zunächst mit der "Hölle" gerechnet, erklärte Sarah in ihrem Video. Diese Erfahrung habe sie bislang so nicht gemacht.

Im Oktober hatte Sarah ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht und dabei von einem "kleinen Brustkrebs" gesprochen. Wie groß die Erleichterung nach dem Therapiestart gewesen war, hatte Sarah bereits in ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett" erzählt. Im Gespräch mit Stefan Niggemeier hatte sie vor allem über die ausgebliebene starke Übelkeit gesprochen. "Ich habe nicht gekotzt, ich hatte noch nicht mal das Bedürfnis, zu kotzen", hatte sie berichtet. Während der Infusion hatte sie keine unmittelbaren Beschwerden gespürt. Auch an den beiden folgenden Tagen war die befürchtete Erschöpfung ausgeblieben. Erst danach hatte sich für etwa zwei Tage ein leichtes Unwohlsein eingestellt. Ein Detail der Behandlung hatte Sarah ebenfalls geschildert: Eines der Medikamente war rot gewesen und hatte am Behandlungstag ihren Urin verfärbt. In den ersten drei Tagen hatte sie viel trinken und regelmäßig zur Toilette gehen müssen. Dadurch sollten die Wirkstoffe schnell ausgeschieden und Blase sowie Schleimhäute möglichst wenig belastet werden.

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diekuttner Autorin Sarah Kuttner im September 2026

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Imago Bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show im NDR Fernsehstudio Lokstedt: Sarah Kuttner, Hamburg, 17.10.2025

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