Die verstorbene Biathlonlegende Laura Dahlmeier (†31) ist am Donnerstag in Frankfurt am Main posthum in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden. Wie Bunte.de berichtet, nahm beim Festakt ihr Vater Andreas Dahlmeier die Auszeichnung stellvertretend entgegen. In seiner emotionalen Rede verriet er, warum er trotz seiner Trauer zu der Zeremonie gereist war: "Meine Tochter hat mich geschickt, sonst wäre ich nicht gekommen. Wenn es mir zu schwergefallen wäre, dann wäre ich nicht gekommen. Ich mache das gern für meine Tochter." Mit einer Schweigeminute erinnerten die Anwesenden an die siebenmalige Weltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin. Laura war im Juli 2025 im Alter von 31 Jahren bei einem Bergunfall ums Leben gekommen. Ihr Tod hatte damals nicht nur die Sportwelt erschüttert. Die Aufnahme in die Ruhmeshalle würdigte nun ihre außergewöhnliche sportliche Laufbahn.

Andreas erinnerte in seiner Rede an Lauras Tatendrang und daran, wie intensiv sie ihre Zeit genutzt hatte. "Die Laura war immer schnell, war schnell im Sport, war schnell, was sie alles gemacht hat, und war leider auch schnell beim Leben", sagte er. Und weiter: "Laura hat so viel reingepackt die ersten 30 Jahre, sensationell. Das, glaube ich, schaffen viele nicht in ihrem ganzen Leben." Über seinen schweren Verlust erklärte er: "Es ist immer tragisch, wenn man ein Kind verliert oder ein Kind zuerst geht." Seine Tochter habe mit Freude gelebt und sei auch so gegangen. Dankbar blickte Andreas außerdem auf ihre gemeinsamen Erfahrungen zurück: "Wir haben so viel erlebt miteinander." Mit einem Augenzwinkern fügte Andreas hinzu, dass Laura statt einer Ehrung wohl lieber einen Tag in den Bergen, eine Skitour oder einen Biathlonsieg gewählt hätte. Neben Laura wurden auch Felix Neureuther (42), Fabian Hambüchen (39) und Britta Steffen (43) in die Hall of Fame aufgenommen.

Laura starb am 28. Juli 2025 am Laila Peak in Pakistan. Die erfahrene Bergsteigerin, die auch eine Ausbildung zur Bergführerin abgeschlossen hatte, war mit ihrer Seilpartnerin unterwegs. Wegen schwieriger Wetterbedingungen brachen die beiden ihren Gipfelversuch ab. Beim Abstieg wurde sie auf etwa 5.700 Metern von einem Steinschlag am Kopf getroffen. Wenige Wochen später nahmen Familie, Freunde und Weggefährten in der Wallfahrtskirche St. Anton in Garmisch-Partenkirchen Abschied von der erfolgreichen Biathletin. Rund 200 geladene Gäste kamen zu der Trauerfeier. Sie fand nach Lauras eigenen Wünschen ohne ihren Leichnam statt. Für die Öffentlichkeit wurde zudem im Kurpark in Partenkirchen eine Gedenkstätte eingerichtet. Dort konnten Fans und Anteilnehmende ihrer Trauer Ausdruck verleihen.

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Imago Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier auf einem Archivfoto

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Getty Images Laura Dahlmeier, 2019

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