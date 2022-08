Schock! Pierre-Emerick Aubameyang wurde angeblich überfallen

Pierre-Emerick Aubameyang (33) und seine Frau mussten offenbar einen großen Schrecken durchleben. Seit Februar dieses Jahres steht der Fußballer bei FC Barcelona unter Vertrag. Seither lebt der Sportler gemeinsam mit seiner Frau Alysha Behague in Castelldefels nahe der spanischen Metropole. Doch nun erlebte das Paar offenbar ein Horrorszenario in seinen eigenen vier Wänden: Pierre-Emerick und seine Gattin wurden angeblich in ihrem Haus überfallen.

Laut mehrer Berichte spanischer Medien, wie unter anderem El País, seien heute Morgen gegen 1 Uhr nachts vier Täter in das Haus des 33-Jährigen und seiner Frau eingedrungen. Dabei haben sie den Profifußballer angeblich mit Schusswaffen und Eisenstangen bedroht. Der gebürtige Franzose habe den Berichten zufolge ausgesagt, dass er von den Einbrechern sogar geschlagen worden sei.

Die Täter sollen mehrere Juwelen bei ihrem Raubüberfall auf Pierre-Emerick und seine Frau erbeutet haben. Sie haben demnach das Ehepaar gezwungen, seinen Safe zu öffnen und ihnen die wertvollen Steine auszuhändigen. Über den Einbruch alarmiert worden sei die Polizei von der Ehefrau des Sportlers.

Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang, Fußballer

Pierre-Emerick Aubameyang

