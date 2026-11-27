Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) hat ein riesiges Aktienpaket für den guten Zweck abgegeben. Am 12. und 13. November 2026 übertrug der Unternehmer insgesamt 771.492 Amazon-Aktien an gemeinnützige Organisationen. Als Jeff die Anteile übertrug, war das Paket knapp 198,9 Millionen US-Dollar wert. Umgerechnet sind das mehr als 182 Millionen Euro. Wie aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, erfolgte die Übertragung in zwei Schritten: Zunächst gab Jeff 674.088 Aktien ab, einen Tag später folgten weitere 97.404 Stück. Ein Teil der Spende fließt in den Klimaschutz. Amazon-Aktien im Wert von rund 23 Millionen Euro gingen an den Bezos Earth Fund. Die von Jeff ins Leben gerufene Organisation fördert verschiedene Projekte, die sich mit dem Schutz von Natur und Klima befassen.

Die aktuelle Schenkung ist nicht Jeffs einzige in diesem Jahr. Nach Berechnungen von Fortune auf Grundlage von Börsenunterlagen beläuft sich der Gesamtwert seiner öffentlich dokumentierten Aktienspenden 2026 inzwischen auf rund 629 Millionen US-Dollar. Umgerechnet entspricht das etwa 572 Millionen Euro. Zu den Empfängern zählte in diesem Jahr unter anderem Day 1 Academies. Die Organisation erhielt im Laufe des Jahres ebenfalls Amazon-Aktien und betreibt 38 kostenlose Vorschulen in mehreren US-Bundesstaaten. Am Vermögen des Milliardärs ändern die Spenden allerdings nur wenig. Mitte November befanden sich laut Forbes noch mehr als 878 Millionen Amazon-Aktien in seinem Besitz. Diese waren zu diesem Zeitpunkt rund 206,5 Milliarden Euro wert. Laut dem Wirtschaftsmagazin machen die bislang bekannt gewordenen Spenden damit weniger als 0,3 Prozent seines Aktienbestands aus.

Auch Jeffs Ex-Frau MacKenzie Scott setzt einen großen Teil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke ein. Bei der Scheidung im Jahr 2019 hatte sie Amazon-Aktien erhalten, die damals rund 34,9 Milliarden Euro wert waren. Seitdem hat MacKenzie laut Forbes bereits insgesamt 24 Milliarden Euro an gemeinnützige Organisationen vergeben. Allein im Jahr 2025 vergab MacKenzie demnach rund 6,6 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke. Jeffs bisherige Spendenbilanz fällt im direkten Vergleich niedriger aus. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (56) hatte der Unternehmer bis Ende 2025 schätzungsweise 4,3 Milliarden Euro gespendet, wie Forbes berichtete. Damit liegt die Summe, die das Paar bislang für den guten Zweck abgegeben hat, deutlich unter dem Betrag, den MacKenzie seit ihrer Trennung von dem Unternehmer verschenkt hat.

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Getty Images Jeff Bezos bei der Veranstaltung "Semafor Silicon Valley & The World" in Menlo Park

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Getty Images Jeff Bezos spricht auf der VivaTech in Paris, Juni 2026

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