Servet Özbek, der Ehemann von Realitystar Loredana Wollny (22), ist in der Türkei festgenommen worden. Wie Bild berichtet, griff die Gendarmerie im Ort Manavgat bei Antalya zu und brachte ihn in Handschellen zu einem Justizgebäude. Auslöser für die Maßnahmen sind laufende Untersuchungen wegen einer bewaffneten Attacke auf das Lokal Ötzi's Bar Restaurant im Ferienort Evrenseki unweit von Side, die sich bereits am 22. Oktober ereignet hatte. Im Zuge der Razzia nahmen Einsatzkräfte insgesamt fünf Tatverdächtige in Gewahrsam. Die aktuell schwangere Loredana befand sich währenddessen direkt am Geschehen und musste mitansehen, wie ihr Ehemann von Beamten abgeführt wurde. Inzwischen ist der 27-jährige Servet wieder auf freiem Fuß: Er kam gemeinsam mit einem weiteren Verdächtigen unter gerichtlichen Auflagen frei. Welche konkreten Vorwürfe gegen ihn erhoben werden, geht aus den bisher bekannten Medienberichten nicht hervor. Auch die Gegenstände, die bei den Ermittlungen sichergestellt wurden, wurden ihm nicht persönlich zugeordnet.

Laut den türkischen Nachrichtenportalen GZT und Nehir sichteten die Ermittler rund 120 Stunden Material aus Überwachungskameras. Die Vorwürfe in dem Ermittlungsverfahren wiegen schwer: Unter anderem stehen Sachbeschädigung sowie die vorsätzliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit im Raum. Darüber hinaus untersuchen die Behörden potenzielle Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Im Zuge der Zugriffe beschlagnahmten die Polizisten unerlaubte Schusswaffen, 74 mutmaßliche Rauschgiftpillen sowie Bargeld im Wert von umgerechnet rund 2.100 Euro. Drei der fünf Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Servet selbst weist jede Beteiligung entschieden von sich. "Ich hatte mit dem geschilderten bewaffneten Angriff auf das Restaurant nichts zu tun", stellte er gegenüber Bild klar. Er betonte außerdem: "So wurde auch bei der Durchsuchung unseres Hauses nachweislich nichts gefunden, was mich mit dem Vorfall in Verbindung bringt. Ich wurde im Rahmen der Ermittlungen lediglich zu einer Aussage hinzugezogen." Auch Loredana verwies auf ein "laufendes Verfahren" und erklärte der Zeitung: "Was ich jedoch sagen kann: Mein Mann und ich hatten mit dem geschilderten Vorfall nichts zu tun."

Loredana und Servet hatten am 17. April 2025 in der Türkei geheiratet; derzeit erwarten die beiden bereits ihr drittes gemeinsames Baby. Das überfallene Lokal zählt zu den regelmäßigen Treffpunkten der Familie vor Ort, und der Inhaber ist ein persönlicher Bekannter. Silvia Wollny (61) und ihre Tochter Estefania (24) hielten sich am Tag des Vorfalls sogar selbst vor Ort auf, da Estefania dort einen Auftritt absolvierte – Glück im Unglück: Als die Schüsse abgefeuert wurden, hatten Mutter und Tochter das Restaurant bereits verlassen. Die Nachricht von der Festnahme kommt mitten in einem Familienstreit, der öffentlich ausgetragen wird. Silvia wirft ihrem Schwiegersohn unter anderem Betrug und Drohungen vor. Servet und Loredana wiederum veröffentlichten rassistische Sprachnachrichten der Familienmutter. Dass der Familienstreit etwas mit dem bewaffneten Angriff zu tun hat, ist bislang nicht belegt. Ebenso wenig belegt ist Silvias Behauptung, mit der Veröffentlichung ihrer Sprachnachrichten solle von den Vorwürfen gegen Servet abgelenkt werden.

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

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Instagram / loredanawollny Servet und Loredana Wollny mit ihren zwei Kindern, August 2026

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