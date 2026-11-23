Für Hazel Brugger (32) geht es schon bald wieder hinaus zu einer ganz besonderen Wette: Die Comedian kehrt am 5. Dezember 2026 zu Wetten, dass..? zurück. In der von Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) moderierten ZDF-Ausgabe übernimmt sie erneut die Außenwette. Sie meldet sich aus ihrer Schweizer Heimat und begleitet das Wettgeschehen direkt vor Ort auf dem Campus Sursee. Mit dem Auftritt knüpft die Komikerin an ihre bisherige Erfahrung mit der Kultshow an. Es ist bereits das zweite Mal, dass sie für eine Außenwette eingesetzt wird. Schon vor drei Jahren war sie bei einer Außenwette der Show im Einsatz. Damals stand sie in Thomas Gottschalks (76) Abschiedssendung vor der Kamera. Nun erlebt Hazel das besondere Spektakel erneut – diesmal unter der Leitung der Kaulitz-Brüder.

Mit der Sendung verbindet Hazel sehr persönliche Kindheitserinnerungen. Gemeinsame Fernsehabende mit ihrer Familie sind ihr bis heute im Gedächtnis geblieben. "'Wetten, dass..?' ist das, woran ich denke, wenn ich auf einen Familienabend vor dem Fernseher zurückblicke", erklärte sie laut einer ZDF-Mitteilung. Besonders angetan hatten es ihr damals die speziellen Brillen, mit denen manche Kandidaten bei ihren Wetten nichts mehr sehen konnten. "Mein Highlight waren immer die Brillen. Als Kind habe ich mir nichts mehr gewünscht, als mal so eine Brille zu tragen, die einem bei einer Wette die Sicht raubt. Jetzt schon zum zweiten Mal im Rahmen der Außenwette dabei sein zu dürfen, ist ein erneuter Traum, der in Erfüllung geht", schwärmte die Schweizerin in dem Statement. Auch auf der berühmten Couch gibt es prominenten Besuch: Die Schauspieler Dwayne Johnson (54) und Kevin Hart (47), die gemeinsam unter anderem in den Jumanji-Filmen zu sehen waren, sollen dort Platz nehmen.

Bill und Tom übernehmen mit der Ausgabe das einmalige Comeback der Kultshow und treten damit die Nachfolge von Thomas an. Für die Tokio Hotel-Stars ist es die erste Moderation einer großen Samstagabendshow. Dass ihr neuer Job besondere Erwartungen weckt, ist den Brüdern bewusst. Im Vorfeld hatten die Brüder die Erwartungen deshalb bewusst niedrig gehalten. Dabei verwiesen sie offen darauf, dass ihnen die klassische Moderationserfahrung fehle. Davon wollen sich die Tokio-Hotel-Stars am 5. Dezember jedoch nicht unter Druck setzen lassen. Stattdessen planen sie, möglichst locker durch den Abend zu führen. Im Zentrum sollen dabei nicht sie selbst, sondern die eingeladenen Gäste und die Wetten stehen. Gemeinsam mit dem Publikum vor Ort wollen Bill und Tom für unterhaltsame und emotionale Momente sorgen.

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IMAGO / Gonzales Photo Hazel Brugger, Comedienne

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IMAGO / Manfred Siebinger Hazel Brugger, Comedienne

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