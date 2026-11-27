Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) werden vor allem mit den offiziellen Auftritten an der Seite ihrer Eltern in Verbindung gebracht. Sobald diese erledigt sind, gehen die drei Mini-Royals allerdings ganz unterschiedlichen Hobbys nach. George hat sein Herz offenbar an die Musik und die Kunst verloren. Der älteste Sohn von Prinz William (44) greift zur E-Gitarre, interessiert sich zusätzlich fürs Schlagzeug und lässt auch gern mal den Zeichenstift übers Papier gleiten. Tochter Charlotte setzt dagegen auf eine Mischung aus Kreativität und Bewegung, während es Louis eher in den Garten und in die Küche zieht, wo er fleißig mit anpackt. Doch auch der jüngste Spross der Familie hat inzwischen das Schlagzeug für sich entdeckt – sehr zum Leidwesen der elterlichen Ohren.

Wie viel Zeichentalent in George steckt, konnten Leser kürzlich schon im britischen Magazin Country Life bestaunen. In einer Sonderausgabe, die William als Gastredakteur betreute, wurde eine farbenfrohe Zeichnung des Prinzen abgedruckt: Sie zeigt einen Eisvogel, der auf einem Ast sitzt. Das Kunstwerk entstand im Frühjahr 2026, damals war George noch zwölf. Neu ist seine Leidenschaft fürs Malen aber nicht: Schon 2022 hatten William und Kate ein Rentiermotiv von ihm für Weihnachtsgrüße der Familie benutzt. Charlotte sitzt hingegen am liebsten am Klavier, tanzt, turnt und tobt sich beim Netball, beim Fußball und auf dem Trampolin aus. Louis übt Handstände und hilft bei alltäglichen Aufgaben mit. Kate bindet die Kinder außerdem regelmäßig ins Kochen, Backen und Aufräumen ein.

Charlottes sportlicher Eifer blieb auch einer echten Lauflegende nicht verborgen. Paula Radcliffe hatte sich zuletzt begeistert über die vielseitigen Interessen der Prinzessin geäußert. Die frühere Marathonläuferin hatte laut Hello! mit William darüber gesprochen, als er ihr den britischen Verdienstorden OBE verliehen hatte. Paula traute Charlotte zu, vor allem Mädchen für Bewegung zu begeistern, die bislang wenig Interesse daran gezeigt hatten. Die Freude der Prinzessin am Sport konnte aus ihrer Sicht also weit über die eigene Familie hinaus wirken.

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinz Louis bei Trooping the Colour 2026

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit George, Charlotte und Louis bei den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

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