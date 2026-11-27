Herzogin Meghan (45) und Prinz Harry (42) sollen sich von König Charles III. (78) vor den Kopf gestoßen fühlen. Der Grund ist ein neues Projekt des Monarchen, für das er sich ausgerechnet mit James Middleton (39) zusammengetan hat. Wie am Mittwoch bekannt wurde, bringt Charles' Highgrove Estate gemeinsam mit dem jüngeren Bruder von Prinzessin Kate (44) eine eigene Reihe an Hundeleckerlis heraus. Wie das Magazin Woman's Day berichtet, stört das Sussex-Paar vor allem, dass Charles mit einem anderen Mitglied der erweiterten Königsfamilie gemeinsame Sache macht. Harry und Meghan selbst würden sich vom König dagegen auf Abstand gehalten fühlen. Auch der Zeitpunkt der Ankündigung soll Meghan zugesetzt haben. Erst gut einen Monat zuvor hatte die Herzogin über ihre Lifestylemarke As Ever ein limitiertes Hundespielzeug herausgebracht. Die Bekanntgabe aus Highgrove habe deshalb "definitiv einen empfindlichen Nerv getroffen", verriet ein Insider dem Blatt.

Harry und Meghan könnten Charles' Vorgehen dem Bericht zufolge kaum anders als "einen gewaltigen Tritt in die Zähne" auffassen. Besonders verletzend sei für die beiden, dass Charles mit anderen Verwandten wohltätige Kooperationen eingehe. Sie selbst behandle er dagegen, "als würden sie nicht existieren". Gegen James persönlich soll Meghan allerdings keinen Groll hegen. Laut dem Insider halte sie ihn für einen anständigen Menschen, der lediglich eine Gelegenheit nutze, die ihm angeboten wurde. Auch den guten Zweck der Aktion stelle sie nicht infrage. Die gefriergetrockneten, natürlichen Leckerlis werden unter dem Namen Highgrove X James & Ella für fünf Euro verkauft – online sowie auf Charles' Anwesen Highgrove in Gloucestershire. Alle Einnahmen fließen an die King's Foundation, die Vorhaben zu Natur und Nachhaltigkeit fördert. Damit unterscheiden sich die beiden Hundeprodukte deutlich: Meghans Produkt ist ein 18 Euro teures Plüschspielzeug mit Quietschfunktion, das wie ein Glas der Himbeerfruchtzubereitung ihrer Marke aussieht.

Für James hat das Projekt einen persönlichen Hintergrund. Seine verstorbene Cockerspanielhündin Ella half ihm nach eigenen Angaben durch seine Depressionen und führte ihn außerdem mit seiner heutigen Ehefrau Alizée Thevenet zusammen. "Hunde und Gärten haben mir einige meiner glücklichsten Momente geschenkt, und beide können auch unserer psychischen Gesundheit helfen. Deshalb fühlt es sich absolut passend an, diese Leckerlis gemeinsam mit Highgrove auf den Markt zu bringen. Ella hat mir gezeigt, welchen Unterschied ein Hund machen kann, und mit diesen Leckerlis möchten wir allen Hunden Danke sagen", erklärt James in einer Stellungnahme. Im Juni stellte sich James gemeinsam mit Kate und seinem Hund Mabel der National Three Peaks Challenge auf dem Mount Snowdon. Dabei sammelten sie für die Royal Marsden Cancer Charity. Palastinsider nennen James' Engagement für psychische Gesundheit und Tierwohl als Gründe, warum er gut zu Highgrove passe. Charles wolle laut Woman's Day Menschen fördern, die "bescheiden, liebenswürdig und frei von Drama" seien.

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