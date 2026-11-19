Sarah Kuttner (47) hat jetzt offen über ihre natürliche Haarfarbe und ihre bisherige Färberoutine gesprochen. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Das kleine Fernsehballett" verriet die Moderatorin ihrem Co-Host Stefan Niggemeier, dass sie ihre "schlohweißen" Haare schon seit Jahren regelmäßig überfärbt. Während der Coronapandemie wollte sie sich zunächst Birgit Schrowange (68) zum Vorbild nehmen und ihr Grau herauswachsen lassen. Mit dem Ergebnis konnte sie sich allerdings nicht anfreunden: "Das sieht nicht gut aus. Ich sage es dir, wie es ist. So graumeliert sieht einfach aus wie – jetzt traue ich mich nicht, es zu sagen, kriegt man direkt aufs Maul für – aber sieht so ein bisschen ungepflegt aus, finde ich." Also kehrte Sarah schließlich wieder zu ihrer gewohnten Haarfarbe zurück.

Mit ausgefallenen Trendfarben konnte die Moderatorin ohnehin nie viel anfangen. Stattdessen färbte sie ihre Haare "seit immer" schlicht in ihrem natürlichen Braun nach. In der nächsten Zeit wird das Färben allerdings keine Rolle spielen, denn die Moderatorin hat vor Kurzem mit einer Chemotherapie begonnen. Inzwischen hat sie sich sogar einen Teil ihrer Haare abrasiert. Auf Instagram teilte Sarah dazu ein Foto mit Sidecut. "Die Kombi aus ADHS und Krebs ist interessant: Ich habe mir heute schon bedeutend zu früh die Hälfte meiner Haare abrasiert", erklärte Sarah ihren Followern. "Einfach, weil ich keine Lust mehr hatte zu warten. Ich zu sein, ist wild manchmal."

Die Moderatorin ist an Brustkrebs erkrankt und hat inzwischen ihre erste Chemotherapie hinter sich. Mit ihrer Rasieraktion wollte Sarah dem möglichen Haarausfall zuvorkommen und sich ersparen, plötzlich ganze Haarbüschel in der Dusche zu entdecken. In ihrem Videotagebuch auf YouTube erklärte sie, was hinter ihrer Entscheidung steckt: Der Anblick ohne ihre Haare sei für sie "eindeutig ein Zeichen von Krankheit". Gleichzeitig hat Sarah bereits vorgesorgt, falls sie sich mit ihrem neuen Look nicht wohlfühlen sollte: Eine Perücke liegt schon bereit.

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Imago Autorin und Podcasterin Sarah Kuttner in Hamburg, 24.10.2025

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ActionPress Sarah Kuttner im Mai 2016 in Berlin

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