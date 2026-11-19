Sarah Kuttner (47) zieht nach dem Beginn ihrer Chemotherapie gegen Brustkrebs eine erleichterte erste Bilanz. Vergangene Woche erhielt die Moderatorin ihre erste Behandlung gegen Brustkrebs. Die ersten Tage danach verliefen offenbar deutlich besser, als sie befürchtet hatte. In der neuen Folge ihres Podcasts "Das kleine Fernsehballett" sprach sie mit ihrem Podcast-Partner Stefan Niggemeier offen über ihre Erfahrungen. "Bei mir ist das, um das mal kurz zu sagen, supercool gelaufen", berichtete Sarah. Vor allem die erwartete starke Übelkeit sei dank der begleitenden Medikamente ausgeblieben. "Ich habe nicht gekotzt, ich hatte noch nicht mal das Bedürfnis zu kotzen", erklärte die Autorin. Erst nach den ersten weitgehend problemlosen Tagen habe sie für etwa zwei Tage leichte Beschwerden gespürt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme fühlte sie sich jedoch schon wieder nahezu beschwerdefrei. "Heute ist so, als wenn gar nichts gewesen wäre", fasste Sarah ihren aktuellen Zustand zusammen.

Auch während der Infusion selbst habe Sarah keine unmittelbaren Beschwerden gespürt. Auch an den zwei darauffolgenden Tagen sei sie nicht wirklich erschöpft gewesen. Später habe sich zwar ein leichtes Unwohlsein eingestellt, dieses sei jedoch gut auszuhalten gewesen. "Da war die Übelkeit latent, aber auch nicht schlimm, sondern man spürt nur, dass die irgendwo ist", schilderte sie im Podcast. Vor dem Behandlungsstart hatte Sarah große Sorgen. Wie viele andere Menschen habe sie eine Chemotherapie mit dauerhafter, heftiger Übelkeit und dem kompletten Verlust von Lebensqualität verbunden. Eines der verabreichten Medikamente sei rot gewesen und habe am Behandlungstag ihren Urin verfärbt. In den ersten drei Tagen musste sie deshalb viel trinken und regelmäßig zur Toilette gehen. So sollten die Wirkstoffe schnell ausgeschieden und ihre Blase sowie die Schleimhäute möglichst wenig belastet werden. Vor allem vor einer Blasenentzündung hatte sie sich gefürchtet – bislang habe sie in diesem Bereich aber keine Beschwerden.

Unmittelbar nach ihrer ersten Chemotherapie hatte sich Sarah bereits aus dem Auto bei ihren Fans gemeldet und dabei sehr energiegeladen gewirkt. Allerdings war ihr da bereits bewusst, dass Nebenwirkungen auch erst mit Verzögerung einsetzen können. Ihre Brustkrebsdiagnose hatte die Moderatorin Mitte Oktober öffentlich gemacht. Bei einer Vorsorgeuntersuchung war ein rund drei Zentimeter großer Tumor in ihrer rechten Brust entdeckt worden. Zunächst hoffte Sarah, dass eine Antihormontherapie und eine Operation für ihre Behandlung ausreichen würden. Ein weiteres Testergebnis machte jedoch eine etwa viereinhalb Monate dauernde Chemotherapie nötig, im Anschluss soll operiert werden. Ihren Behandlungsweg dokumentiert die Autorin zusätzlich in einem Videotagebuch auf YouTube, um anderen Betroffenen Einblicke zu geben. Lesungen zu ihrem Roman "Mama & Sam" sowie einen Teil der für das Frühjahr 2027 geplanten Podcast-Livetour sagte sie ab. "Das kleine Fernsehballett" will sie aber weiterführen.

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Imago Autorin und Podcasterin Sarah Kuttner in Hamburg, 24.10.2025

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Instagram / diekuttner Sarah Kuttner, November 2026

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