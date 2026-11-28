Die norwegische Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu dem nächtlichen Vorfall auf dem royalen Anwesen Skaugum eingestellt. Ein Mann soll in der Nacht zum 5. November bis zum Wohnhaus von Marius Borg Høiby (29) vorgedrungen sein. An der Tür soll er den Sohn von Königin Mette-Marit (53) bedrängt und geschubst haben. Dennoch wird es keine Anklage geben, wie die norwegische Zeitung Dagbladet berichtet. Nach Abschluss der Untersuchungen blieben offenbar Zweifel daran, ob der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt überhaupt schuldfähig war. Zudem konnte der genaue Ablauf der Begegnung nicht zweifelsfrei rekonstruiert werden.

Der Beschuldigte verweigerte bei der Polizei die Aussage. Die Ermittler befragten aber auch Marius als Geschädigten und hörten weitere Zeugen an. Außerdem werteten sie Berichte aus und veranlassten eine erste psychiatrische Untersuchung des Mannes. In einer von Dagbladet verbreiteten Polizeimitteilung heißt es: "Der Beschuldigte wollte gegenüber der Polizei keine Aussage machen, aber der Geschädigte und Zeugen wurden vernommen, Berichte wurden eingeholt und es wurde eine erste psychiatrische Untersuchung des Beschuldigten durchgeführt."

Laut der Zeitung vermutete die Polizei, dass der Mann psychisch erkrankt sein könnte. Er war den Behörden bereits aus früheren Zusammenhängen bekannt. Zur Einstellung erklärte die Polizei: "Schuldfähigkeit ist eine Voraussetzung für strafrechtliche Verantwortung. Es war außerdem schwierig, mit Sicherheit festzustellen, was tatsächlich geschehen ist." Insgesamt habe die unklare Beweislage dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren nun beendet habe.

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Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo

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Imago Marius Borg Høiby beim Jubiläum in Trondheim

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