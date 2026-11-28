Tom Hardy (49) könnte James Bond schon bald das Leben schwer machen. Der Schauspieler gilt derzeit als heißer Kandidat für die Rolle des Bösewichts im nächsten 007-Abenteuer. Beim britischen Wettanbieter Coral ging es für ihn nach zahlreichen Einsätzen jedenfalls rasant nach vorn: Seine Quote ist von 8/1 auf nur noch 3/1 gefallen. Sollten die Wettenden richtig liegen, könnte der Schauspieler im kommenden 007-Film auf Robert Pattinson (40) treffen. Coral-Sprecher John Hill erklärt den Quotensturz mit dem stark gestiegenen Interesse der Wettenden. "Die Wetter glauben eindeutig, dass Tom Hardy alles mitbringt, was einen perfekten Bond-Bösewicht ausmacht. Der Hollywood-Hardman hat eine Welle der Unterstützung auf sich gezogen, um 007s nächster Erzfeind zu werden", erklärte er.

Erfahrung als Gegenspieler auf der Kinoleinwand hat Tom jedenfalls reichlich. In "The Dark Knight Rises" verkörperte er den Schurken Bane und legte sich mit Batman an. In "The Revenant" spielte er John Fitzgerald, den Widersacher von Leonardo DiCaprios (52) Figur. Doch Hardys Name ist nicht der einzige im Rennen um die Rolle des Gegenspielers: Cillian Murphy (50) liegt bei Coral mit einer Quote von 4/1 knapp dahinter, Idris Elba (54) folgt mit 6/1. Sogar Roberts Ex-Freundin und Twilight-Kollegin Kristen Stewart (36) wird gehandelt, ihre Quote liegt bei 12/1.

Die Besetzung von James Bond steht mittlerweile offiziell fest: Robert Pattinson konnte sich gegen Berühmtheiten wie Theo James (41), Aaron Taylor-Johnson (36) und Callum Turner (36) durchsetzen. "James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens", zeigte sich der Filmstar dankbar. Denis Villeneuve (59) hieß Robert mit netten Worten als neuen 007 willkommen: "Ich bin überglücklich, Robert Pattinson als unseren neuen James Bond begrüßen zu dürfen. Er besitzt die zeitlose Seele von 007 und bringt zugleich einen völlig neuen Geist mit."

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Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "Havoc" im BFI Imax Waterloo in London

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Tom Hardy als "Bane" in "The Dark Knight" 2012

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