Sienna Miller (44) hatte sich den Ausgang ihrer neuen Serie deutlich explosiver vorgestellt. Nach dem Finale der Anwaltsserie "War" sprach die Schauspielerin mit The Hollywood Reporter über das für sie überraschend versöhnliche Ende. Ihre Figur, Filmstar Carla Duval, und deren Noch-Ehemann, Techmilliardär Morgan Henderson, gespielt von Dominic West (57), legen ihren öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg am Ende mit einer fairen Einigung bei. Statt Schlammschlacht gibt es einen friedlichen Moment am Strand der Normandie. "Ich hatte am Ende mit mehr Feuerwerk gerechnet", offenbarte Sienna.

Zunächst habe sie sich eher zu einer hässlicheren Eskalation hingezogen gefühlt. Mit etwas Abstand berührte sie die warmherzige Botschaft des Schlusses letztendlich aber doch: "Ich glaube, dass es in der Welt selbstverständlicher werden sollte, Scheidungen zu normalisieren. Es muss nicht die Hölle sein. Ich fand das Ende sehr ergreifend und schön." Beim Dreh sei diese Szene für Sienna unerwartet emotional gewesen. Ihrer Deutung nach sind zwischen den beiden trotz aller Verletzungen noch Zuneigung und gegenseitige Rücksicht vorhanden.

Das versöhnliche Serienende passt zu Siennas eigener Einstellung in Sachen Liebe. Privat ist die Schauspielerin mit Oli Green liiert, mit dem sie zwei Kinder Sohn hat. Das Paar plant bereits die Hochzeit. Damit eine Ehe funktioniert, kommt es für Sienna vor allem auf Folgendes an: "Ich glaube, Kommunikation ist unglaublich wichtig. Und Freundlichkeit. Vor allem aber muss man verstehen, dass man im selben Team spielt. Genau darin liegt für mich der Sinn einer Ehe: Man entscheidet sich dafür, gemeinsam durchs Leben zu gehen und füreinander da zu sein. Man muss sich immer wieder daran erinnern, dass man auf derselben Seite steht", gab die 44-Jährige im Interview mit Bunte zu verstehen.

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Imago Sienna Miller in einer Szene aus der HBO-Serie "War" (2026)

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Imago Sienna Miller und Dominic West bei der Weltpremiere der Serie "War" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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