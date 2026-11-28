Anya Taylor-Joy (30) spricht offen über schwierige Phasen ihres Lebens. In der Winterausgabe des Magazins Dazed erzählt die Schauspielerin, dass sie sich bereits als Kind fremd gefühlt habe. Belastende Erfahrungen hätten sie bis in ihre Zwanziger begleitet, und mehrfach sei sie an einem Tiefpunkt angelangt. "Ich hatte definitiv ein sehr hartes Leben bis ... nun ja, eigentlich immer. Ich hatte einfach ein sehr karmisches, intensives Leben, und das hat mich durch Schmerz an viele Orte geführt", schildert sie. In besonders dunklen Momenten habe sie sich jedoch bewusst für einen anderen Weg entschieden: "Wenn man oft genug ganz unten angekommen ist, sitzt man irgendwann in einem dunklen Raum und sagt sich: 'Okay, ich werde eine Entscheidung treffen, und ich entscheide mich dafür, glücklich zu sein.'" Heute sei Anya vor allem erleichtert, ihre Zwanziger überstanden zu haben.

Die schmerzhaften Erlebnisse sollen ihr Leben allerdings nicht dauerhaft bestimmen. Anya betrachtet sie inzwischen auch als Training für ihren "Empathiemuskel", das ihr Einfühlungsvermögen gestärkt habe. Mit ihrer Herkunft habe sie sich dagegen lange schwergetan. "Die meiste Zeit meines Lebens fühlte ich mich so sehr wie eine Außerirdische, dass ich mich nie wirklich mit irgendeiner Art von Abstammung verbunden fühlte", erklärt sie gegenüber Dazed. An fehlender Nähe zu ihren Eltern habe das nicht gelegen: "Ich liebe meine Eltern so sehr, und sie sind meine besten Freunde, aber ich hatte immer das Gefühl, ich sei – ich weiß nicht – aus einem Ei geschlüpft und hier abgesetzt worden, und dadurch fühlte ich mich sehr isoliert." Die Vorbereitung auf ihre Rolle als Alia Atreides in "Dune: Part Three" brachte sie erneut dazu, sich mit Familie, Herkunft und ihren Wurzeln auseinanderzusetzen.

Aufgewachsen ist Anya zunächst in Buenos Aires. Als sie sechs Jahre alt war, zog ihre Familie mit ihr nach London. In früheren Interviews beschrieb sie diesen Wechsel als traumatisch. Anfangs habe sie nicht einmal Englisch lernen wollen, weil sie darauf hoffte, bald nach Argentinien zurückzukehren. An der Londoner Queen's Gate School kamen nach ihrer Schilderung heftige Mobbingerfahrungen hinzu. Nachdem sie einen Mitschüler mit einem Kuss auf die Wange begrüßt hatte, sei sie ausgegrenzt worden. Andere Kinder hätten ihr zudem wiederholt gesagt, sie sei nicht schön. Heute kann Anya ihrer unsteten Kindheit dennoch etwas Positives abgewinnen: Sie habe sie auf ihr Leben als Nomadin vorbereitet. Die Schauspielerin pendelt mittlerweile zwischen London und Los Angeles. Auch kurze Pausen in ihrem Terminkalender nutzt sie gerne, um spontan zu verreisen.

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Getty Images Anya Taylor-Joy in Cannes, 2024

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Getty Images Anya Taylor-Joy im Mai 2024

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