Sienna Miller verrät: Das sind ihre Tipps für eine gute Ehe

Sienna Miller (44) hat offenbar ganz genaue Vorstellungen davon, was eine glückliche Ehe ausmacht. Die Schauspielerin möchte ihrem Partner Oli Green, mit dem sie seit Mai dieses Jahres einen gemeinsamen Sohn hat, das Jawort geben. Im Interview mit BUNTE in New York verriet der Hollywoodstar nun, worauf es ihrer Meinung nach in einer funktionierenden Partnerschaft besonders ankommt. "Ich glaube, Kommunikation ist unglaublich wichtig. Und Freundlichkeit", erklärte die Britin. Doch damit allein sei es noch nicht getan. Für Sienna ist vor allem entscheidend, dass sich beide Partner als Team verstehen und gemeinsam durchs Leben gehen. Statt gegeneinander zu arbeiten, sollten sich Eheleute gegenseitig unterstützen und auch in schwierigen Situationen zusammenhalten.

Wie wichtig ihr dieser Zusammenhalt ist, machte die Schauspielerin im Gespräch mit BUNTE noch einmal deutlich. "Vor allem aber muss man verstehen, dass man im selben Team spielt. Genau darin liegt für mich der Sinn einer Ehe: Man entscheidet sich dafür, gemeinsam durchs Leben zu gehen und füreinander da zu sein. Man muss sich immer wieder daran erinnern, dass man auf derselben Seite steht", betonte Sienna. Für eine langfristig glückliche Beziehung brauche es ihrer Ansicht nach also nicht nur Liebe, sondern auch die bewusste Entscheidung, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Darüber hinaus hatte die Schauspielerin einen ziemlich direkten Ratschlag für verheiratete Paare parat. "Lasst euch nicht scheiden! Und haltet die Anwälte raus, wenn ihr es irgendwie könnt", erklärte sie gegenüber dem Magazin. Damit machte Sienna deutlich, dass sie großen Wert darauf legt, Konflikte möglichst innerhalb der Partnerschaft zu lösen.

Auch in ihrem eigenen Privatleben stehen derzeit einige Veränderungen an. Im Mai durfte sich Sienna über die Geburt ihres dritten Kindes freuen. Der kleine Junge ist ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Oli Green, den sie nun auch heiraten möchte. Nach dem Familienzuwachs wartet auf das Paar mit der geplanten Hochzeit also bereits der nächste große Meilenstein. Gleichzeitig läuft es für die gebürtige Britin auch beruflich weiterhin rund. Aktuell ist sie in der neuen Serie "War" zu sehen, die bei RTL+ ausgestrahlt wird. Zwischen ihrer Schauspielkarriere, dem Familienalltag mit drei Kindern und den Hochzeitsplänen dürfte es für Sienna momentan also kaum langweilig werden.

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Getty Images Sienna Miller in Cannes 2024

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Backgrid / Action Press Oli Green und Sienna Miller

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Imago Sienna Miller und Oli Green bei der Weltpremiere von "Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War" in New York