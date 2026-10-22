Sienna Miller zeigt seltene Liebesfotos mit Verlobtem Oli

Sienna Miller (44) lässt ihre Fans ausnahmsweise ganz nah an ihrem Liebesglück teilhaben: Zum 30. Geburtstag ihres Verlobten Oli Green teilt die Schauspielerin auf Instagram gleich mehrere innige Pärchenfotos. Auf einem der Bilder küssen sich die beiden leidenschaftlich, während andere Schnappschüsse sie gemeinsam bei Cocktails zeigen. In ihrer liebevollen Geburtstagsbotschaft bezeichnet Sienna ihren Partner als den "besten Papa", den "besten Sohn" und den "besten großen Bruder". Ein weiteres Bild dürfte Fans ebenfalls genauer hinschauen lassen: Darauf setzt die Britin ihren funkelnden Diamant-Verlobungsring gekonnt in Szene. Ganz ohne Humor kommt die Liebeserklärung aber nicht aus – zu einem Foto des im Bett liegenden Schauspielers schreibt sie frech: "Schade, dass du hässlich bist, aber man kann in diesem Leben nicht alles haben." Die persönlichen Einblicke sind eine Besonderheit, denn Sienna und Oli halten ihre Liebe für gewöhnlich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso deutlicher macht die Schauspielerin mit der Bilderreihe, wie innig sie ihrem Verlobten verbunden ist.

Hinter dem Paar liegen bewegte Monate. Sienna und Oli sind inzwischen Eltern von zwei gemeinsamen Kindern: Ihre Tochter kam im Januar 2024 zur Welt, ihr Sohn folgte im April 2026. Nur wenige Wochen nach dessen Geburt stellte Oli seiner Partnerin bei einem Spaziergang durch den New Yorker Central Park die entscheidende Frage. Im Juni wurde die Verlobung des Paares bekannt. Wie überrumpelt sie in diesem Moment war, erzählte die Schauspielerin später in "The Tonight Show". Mit dem Antrag habe sie überhaupt nicht gerechnet – und als sie merkte, dass etwas im Busch war, sei ihr vor allem ein Gedanke durch den Kopf geschossen: "Bitte, Gott, nicht jetzt." Der Grund dafür war ihr damaliger Wochenbett-Look. Über ihr Erscheinungsbild bei dem romantischen Moment scherzte die Schauspielerin in der Sendung: "Ich hatte total fettige Haare und irgendwelche Flecken auf dem T-Shirt. Es war, ja, die volle Wochenbett-Schönheit." Der unerwartete Zeitpunkt hielt Sienna jedoch nicht davon ab, Olis Antrag anzunehmen.

Die Geschichte der beiden begann allerdings schon lange vor dem Antrag – und zwar auf einer Halloweenparty, zu der Sienna als David Bowie (†69) verkleidet erschienen war. Damals wurde aus der Begegnung noch kein Paar. Erst sieben Jahre später trafen sich die beiden auf derselben Halloweenparty wieder und küssten sich zum ersten Mal. Bevor Sienna mit Oli eine Familie gründete, war sie bereits Mutter einer Tochter geworden. Aus ihrer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge (40) stammt die heute 14-jährige Marlowe. Sienna und Tom waren vier Jahre lang ein Paar, bevor sie sich im Juli 2015 trennten. Mit Oli bekam die Schauspielerin später zwei weitere Kinder. Nach der Geburt ihres Sohnes folgte im Juni dieses Jahres schließlich der nächste große Schritt: die Verlobung der beiden Schauspieler.

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Backgrid / Action Press Oli Green und Sienna Miller

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Instagram / siennathing Sienna Miller und Oli Green

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