Errol Musk steht zu seinen umstrittenen Erziehungsmethoden. Im Gespräch mit Dagbladet verteidigt der Vater von Elon Musk (55) und Kimbal Musk jetzt die Art, wie er seine Söhne großgezogen hat. Dabei haben ihm beide in der Vergangenheit psychische Misshandlung vorgeworfen. Kimbal bezeichnete diese Behandlung sogar als "psychologische Folter". Errol bewertet seine stundenlangen Standpauken dagegen als entscheidenden Antrieb: "Ich habe stundenlang – manchmal vier Stunden am Stück – auf sie eingeredet; das, was [Kimbal] als 'psychologische Folter' bezeichnet. Das Ergebnis dieser 'psychologischen Folter' ist, dass sie heute Milliardäre sind; einer von ihnen zählt zu den reichsten Menschen der Geschichte." Errol schreibt seinem strengen Erziehungsstil somit einen Anteil an Elons außergewöhnlichem finanziellen Aufstieg zu. Dass seine Söhne die damaligen Erlebnisse ganz anders bewerten, hält ihn von dieser Sichtweise offenbar nicht ab.

Elon selbst hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach über seinen Vater geäußert. Er beschrieb ihn als eine Art "Dr. Jekyll und Mr. Hyde". Einerseits habe er viel von ihm gelernt, andererseits warf er Errol vor, er habe "alles Böse getan, was man sich nur vorstellen kann". Errol behauptet dennoch, zu Elon und Kimbal ein ideales Verhältnis zu haben. Beide würden ihm bei Bedarf helfen, während er ihnen gelegentlich Ratschläge erteile. Seine weitere Schilderung des Kontakts klingt jedoch eher nach einem distanzierten Verhältnis. "Mit meinen Töchtern telefoniere ich dreimal pro Woche. Bei meinen Söhnen gibt es vier Kommunikationsformen: In 50 Prozent der Fälle herrscht Schweigen. Ansonsten beschränkt es sich auf 'Ja', 'Nein' und 'Gut'", erklärt er. Persönlich getroffen habe er Elon zuletzt vor zwei Jahren bei einem Raketenstart auf dem SpaceX-Gelände Starbase in Südtexas. Dabei habe er seinem Team erklärt, sein Vater habe ihm alles über Ingenieurwesen beigebracht.

Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn wurde auch durch Errols Beziehung zu seiner ehemaligen Stieftochter Jana Bezuidenhout belastet. Mit ihr bekam er Kinder. Laut einer Biografie über Elon verweigerte der Unternehmer seinem Vater deshalb lange Zeit den Kontakt. Während die Beziehung zwischen Errol und Elon von schweren Vorwürfen und einsilbigen Gesprächen geprägt ist, stellte sich Elons Mutter Maye Musk (78) zuletzt öffentlich hinter ihn. In der Sendung "CBS Mornings" beschrieb sie ihren Sohn als schon in der Kindheit hochbegabt. Außerdem betonte sie, dass er mit seinem Handeln Gutes bewirken wolle. Damit zeichnete Maye ein ganz anderes Bild von ihrem Sohn als Errol, der in seinen Schilderungen vor allem die harte Erziehung in den Mittelpunkt stellt. Elon selbst hat sich zu den neuen Aussagen seines Vaters bislang nicht öffentlich geäußert.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Elon Musk und Errol Musk

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Getty Images Errol Musk, Vater von Elon Musk

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