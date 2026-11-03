Sienna Miller zeigt blaues Auge nach rätselhaftem Unfall

Sorge um Sienna Miller (44): Die Schauspielerin zeigte sich am Montag mit einem deutlich sichtbaren blauen Auge. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 44-Jährige nach dem Duschen ein Selfie im Handtuch, auf dem die Verletzung besonders auffiel. Sienna hielt sich dabei eine Hand vor den Mund und machte einen sichtlich mitgenommenen Eindruck. Wie es zu der Blessur kam, bleibt allerdings ein Rätsel: Eine Erklärung für den mysteriösen Unfall lieferte Sienna ihren Followern nicht. Kurz darauf wechselte die Schauspielerin das Thema und gewährte einen seltenen Einblick in ihren Familienalltag. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Oli Green und dem gemeinsamen Babysohn unternahm Sienna einen Ausflug. Auf einem weiteren Schnappschuss posierte Sienna eng an den Schauspieler geschmiegt. Das verliebte Paarselfie zeigte die beiden lächelnd und vertraut.

Ein Detail fiel auf der Aufnahme mit dem blauen Auge besonders ins Auge: An Siennas Hand funkelte gut erkennbar ihr Verlobungsring. Auch die anderen geteilten Bilder machten deutlich, wie vertraut Sienna und Oli miteinander sind. Während ihres gemeinsamen Tages hielten die beiden ihre Nähe auf einem innigen Foto fest. Auf einem der seltenen Familienfotos war zudem ihr kleiner Sohn zu sehen, der den Ausflug mit seinen Eltern genoss. Das Paar hat neben dem Babysohn auch eine zweijährige Tochter. Namen oder weitere private Details zu den beiden gemeinsamen Kindern hält die Schauspielerin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Damit ist die Familie der Schauspielerin inzwischen ganz schön gewachsen. Sienna hat nämlich noch eine weitere Tochter: Die 14-jährige Marlowe Sturridge (14) stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge (40). Mit den aktuellen Storybeiträgen gewährte Sienna ihren Followern somit trotz der ungeklärten Verletzung mehrere persönliche Einblicke.

Ihren Verlobten hatte Sienna an ihrer Seite, als sie gerade erst wieder Mutter geworden war. Nur etwa drei Wochen nach der Geburt des gemeinsamen Kindes ging Oli bei einem Spaziergang im New Yorker Central Park auf die Knie. In der Sendung "The Tonight Show" erinnerte sie sich an den überraschenden Moment: "Nein, nicht im Geringsten. Und als ich irgendwie das Gefühl bekam, dass etwas im Busch war, dachte ich: 'Bitte, Gott, nicht jetzt.'" Selbstironisch beschrieb Sienna auch, wie wenig glamourös sie sich an jenem Tag gefühlt hatte: "Ich hatte total fettige Haare und Flecken auf dem T-Shirt. Es war, ja, die volle Schönheit nach der Geburt." Kennengelernt hatten sich die beiden schon Jahre zuvor auf einer Halloweenparty, auf der Sienna als David Bowie (†69) verkleidet erschien. Zunächst entwickelte sich daraus keine Romanze. Erst sieben Jahre später begegneten sie sich auf dergleichen Party erneut, kamen einander näher und küssten sich zum ersten Mal.

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Instagram / siennathing Oli Green und Sienna Miller

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Instagram / siennathing Sienna Miller mit blauem Auge

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