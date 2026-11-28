Für Julia bricht im Staffelfinale von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" eine Welt zusammen. Ihr Ehemann Sebastian gesteht ihr etwas, womit sie niemals gerechnet hätte: Die Frau, die er geküsst hat, ist ausgerechnet ihre eigene Schwester Lilli. Wie Joyn jetzt berichtet, kommt die bittere Wahrheit in der 120. Episode mit dem Titel "Auf Wiedersehen" ans Licht. Die Enthüllung trifft Julia schwer und stellt das Vertrauen innerhalb der Familie Lamminger auf eine harte Probe. Doch auch für Sebastian bleibt sein Geständnis nicht ohne Konsequenzen. Er muss sich fragen, ob für ihn überhaupt noch ein Platz auf dem Sonnenhof ist.

Dabei steckt die Ehe von Julia und Sebastian schon länger in einer Krise. Als die beiden ihr Eheversprechen erneuern wollen, gesteht Sebastian, eine andere Frau geküsst zu haben. Wer diese Frau ist, behält er zunächst jedoch für sich. Julia verlässt daraufhin die Zeremonie und sucht bei Noah Trost. Aus der Nähe zwischen den beiden entwickelt sich schließlich eine Affäre. Nachdem Julia ihrem Mann von ihrem Seitensprung erzählt hat, beschließt auch Sebastian, endlich reinen Tisch zu machen. Julia ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihre eigene Schwester in die Sache verwickelt ist. Nach der schmerzhaften Enthüllung steht Lilli jedoch nicht allein da. Marc hält zu ihr, denn die beiden sind inzwischen ein Paar und machen sich Gedanken über ihre gemeinsame Zukunft.

Wie die Geschichte für Julia, Sebastian und Lilli ausgeht, erfahren die Zuschauer erst im großen Staffelfinale. Die letzte Folge läuft am Freitag, 11. Dezember, um 19 Uhr auf Sat.1 und ist online auf Joyn zu sehen. Mit der 120. Episode endet die erste Staffel des Spin-offs. Wie es anschließend mit "Die Landarztpraxis" und "Team Sonnenhof" weitergeht, ist allerdings noch offen. Der Sender nahm die Serie vor Kurzem aufgrund deutlich gesunkener Einschaltquoten aus dem Programm und kündigte an: "Wie und wann es mit 'Die Landarztpraxis' weitergeht, geben wir rechtzeitig bekannt." Den bisherigen Sendeplatz übernimmt ab dem 14. Dezember die Spielshow "Deal or No Deal" mit Moderator Jörg Pilawa (61).

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Joyn/Marc Rehbeck Der Cast von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

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Seven.One/Marc Rehbeck Die Landarztpraxis

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