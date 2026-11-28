Peter Plate (59) und Ulf Leo Sommer möchten sich mit aller Kraft für den Erinnerungsort an AnNa R. (†55) einsetzen. Vor dem Theater des Westens in Berlin gibt es eine Gedenkstätte für die Rosenstolz-Sängerin, die im März 2025 gestorben ist. Ob sie dort weiterhin bleiben kann, könnte bald jedoch zur großen Frage werden. Nach aktuellem Stand endet die Zeit der beiden als Ko-Intendanten des Hauses Ende April 2027. In der ZDF-Sendung "Volle Kanne" gab sich Peter kürzlich trotzdem sehr optimistisch: "Wir hoffen natürlich und gehen davon aus, dass die natürlich weiter bleiben darf." Ulf wurde in dem Gespräch sogar noch deutlicher. Er machte klar, dass das Duo die Sache nicht einfach auf sich beruhen lassen wird. "Wir werden dafür auch kämpfen. Wir haben häufig darüber geredet", betonte er in dem Gespräch.

Peter hatte die Gedenkstätte selbst errichtet, nachdem AnNa R. überraschend verstorben war. Seither haben dort etliche Fans mit Rosen und Briefen Abschied von der berühmten Sängerin genommen. Die beiden Theatermacher kommen fast täglich an dem Ort vorbei und bekommen daher hautnah mit, wie viele Menschen dort noch immer Anteil nehmen. "Wir gehen da ja selbst so gut wie jeden Tag vorbei und es ist Wahnsinn, die Berliner und Berlinerinnen, aber auch ganz viele Touristen legen da immer noch Rosen ab, Briefe ... Es ist ganz toll", schilderte der Musiker im Interview. Ulf beschrieb die Reaktionen zudem als "wahnsinnig rührend". Den Verlust selbst kann er auch nach mehr als anderthalb Jahren kaum fassen. Für ihn sei das alles "immer noch surreal". Ganz verabschieden müssen sich die beiden vom Theater des Westens aber vielleicht gar nicht. Laut Peter sei es ohnehin wahrscheinlich, "dass wir im Januar 2028 zurückkommen". Die Verhandlungen über ein weiteres Engagement laufen wohl noch.

Peter und AnNa R. verband eine lange gemeinsame Geschichte: Als Rosenstolz arbeiteten die beiden über mehrere Jahre sehr eng zusammen. Ihr unerwarteter Tod traf den Sänger darum auch persönlich schwer. An ihrem ersten Todestag meldete er sich mit einem bewegenden Statement auf Instagram zu Wort. Darin machte er deutlich, dass er noch immer häufig an seine langjährige Musikpartnerin denkt. Seine Gedanken seien zudem bei ihrer Familie und bei all den Menschen, die mit ihr eine geliebte Freundin verloren haben. Dass die Gedenkstätte ausgerechnet vor dem Theater des Westens steht, hat für Rosenstolz eine ganz besondere Bedeutung. Im Jahr 1997 spielte die Band dort nämlich ein Konzert, das sich rückblickend als wichtiger Meilenstein herausstellte. Danach wurde die Band zu einer der bekanntesten Popgruppen in Deutschland.

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Getty Images Rosenstolz, Dezember 2004

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Getty Images Peter Plate und AnNa R. im Februar 2007

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