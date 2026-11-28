Königin Mary (54) hat bei ihrer offiziellen Reise nach Kolumbien eine ganz besondere Station eingelegt. Wie nun unter anderem Ekstra Bladet berichtet, besuchte die Monarchin drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben vom 10. August die Stadt Cali, die zu den am stärksten getroffenen Orten des Landes zählt. Am Mittwoch kam die dänische Königin dort mit Familien zusammen, die bis heute mit den Folgen der Katastrophe zu kämpfen haben. Unter anderem besuchte sie Nancy Campaz. Ihr Zuhause hatten die Erdstöße vollständig zerstört. Anschließend ging es für die Royal weiter zur Schule Eustaquio Palacios, die bei dem Beben ebenfalls stark beschädigt worden war. Dort sah sich Mary die entstandenen Schäden an und informierte sich über die Auswirkungen auf den Schulalltag der Kinder. Mit ihrem Besuch soll die Aufmerksamkeit auf den weiterhin notwendigen Wiederaufbau und die anhaltenden Probleme der betroffenen Menschen gelenkt werden. Das dänische Königshaus begleitet die Reise mit aktuellen Informationen zum Programm der Königin.

Das Erdbeben im August war das stärkste, das Kolumbien seit fast einem halben Jahrhundert erlebt hat. Vor allem im Westen des Landes hinterließ es eine Spur der Verwüstung. Betroffen waren Gebiete von der Pazifikhafenstadt Buenaventura über die bekannte Kaffeeregion bis hin zu Großstädten wie Cali und Pereira. Landesweit verloren Hunderte Menschen ihr Leben, Tausende weitere wurden verletzt. Allein in Cali kamen 154 Menschen ums Leben. Mehr als 45.000 Familien wurden in der Stadt als Betroffene registriert. Auch die Eustaquio-Palacios-Schule, die Mary nun besuchte, leidet weiterhin stark unter den Schäden. Sie liegt in einem der ärmsten Viertel Calis und wird normalerweise von 1.800 Schülerinnen und Schülern besucht. Wegen der Schäden können sie derzeit jedoch nicht wie gewohnt in ihren Klassenräumen lernen. Stattdessen erhalten die Kinder Fernunterricht oder müssen Schulen in benachbarten Gemeinden besuchen. Marys Besuch machte damit auch auf die schwierige Bildungssituation nach dem Beben aufmerksam.

Neben ihren Begegnungen mit Betroffenen besuchte Königin Mary im Biodiversitätspark von Cali einen Gedenkort für die Opfer des Erdbebens. Dort wurden 156 rosafarbene Guayacán-Bäume gepflanzt. 154 von ihnen stehen für die Menschen, die in Cali ums Leben kamen. Die beiden übrigen Bäume stehen symbolisch für die Haustiere und für die Stadt selbst. Im Park packte Mary zudem selbst mit an und beteiligte sich an der Auswilderung mehrerer Tiere. Darunter waren ein grüner Leguan, ein Hokkohuhn aus der Gattung Penelope und ein Opossum. Dänemark unterstützt die Menschen in den betroffenen Gebieten über den Nothilfefonds CERF der Vereinten Nationen. Außerdem fließt Hilfe über dänische Nichtregierungsorganisationen in die Region. Die Kolumbienreise der Königin dauert noch bis Donnerstag. Welche weiteren Termine Mary während ihres Aufenthalts wahrnimmt, veröffentlicht das dänische Königshaus fortlaufend in aktualisierter Form.

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Getty Images Königin Mary bei der Forschungs­konferenz der Independent Research Foundation Denmark in Kopenhagen

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Getty Images Königin Mary und König Frederik X. treffen zu einer Gegenveranstaltung in der Glyptotek in Kopenhagen ein

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