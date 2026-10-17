So spannend geht es mit Ella bei "Die Landarztpraxis" weiter

Am Sonnenhof spitzt sich die Lage drastisch zu: In den nächsten Episoden von "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" geraten Ella und Konstantin durch bislang verschwiegene Ereignisse ihrer Vergangenheit unter enormen Druck. Bei der Ärztin bricht durch ein schicksalhaftes Krankheitsbild eine verdrängte Wunde auf: Die Betreuung eines an Lupus erkrankten Patienten bringt ein Ereignis ans Licht, das sie jahrelang mit sich herumtrug. Zeitgleich gerät auch Konstantin ins Wanken, weil ihn eine frühere Verfehlung unerbittlich einholt und ihm keine Ruhe lässt. Die dramatischen Wendungen rund um das Praxisteam zeigt Sat.1 wie gewohnt von Montag bis Freitag um 19:00 Uhr im Vorabendprogramm.

Obwohl beide von ihrer Vergangenheit gejagt werden, wählen die Beteiligten völlig gegensätzliche Strategien im Umgang mit dem Seelenballast. Während der eine den Konflikt auf seine Weise verarbeitet, entscheidet sich die andere für eine radikal abweichende Taktik. Dadurch spitzt sich im Verlauf der neuen Folgen das Rätsel um die eigentlichen Auslöser weiter zu. Ebenso fesselnd bleibt die Frage, wie unterschiedlich zwei Menschen mit lang verschwiegenen Kapiteln ihres Lebens umgehen können. Für die Medizinerin entwickelt sich die medizinische Diagnose jedenfalls zur emotionalen Zerreißprobe, da sie im Alltag direkt mit ihren verdrängten Ängsten konfrontiert wird.

Parallel zur angespannten Lage in den Praxisräumen nimmt auch die Handlung rund um die Bergwacht an Fahrt auf. Mit der Rückkehr von Hubert in den aktiven Rettungsdienst verschärft sich dessen Versteckspiel drastisch. Durch das enge Miteinander im Einsatzteam gestaltet es sich für ihn zunehmend aussichtslos, seine Abhängigkeit vor den Kollegen geheim zu halten. Gleich drei parallele Handlungsstränge sorgen in den neuen Folgen also für ordentlich Wirbel: Das emotionale Zusammenspiel aus alten Verfehlungen, verdrängten Traumata und kaschierten Abhängigkeiten verspricht hochgradige Spannung auf dem Bildschirm. Das Schauspielerteam am Sonnenhof bekam diesen Sommer übrigens kurzzeitig prominente Verstärkung: Keine Geringere als Sängerin Beatrice Egli (38) feierte dort einen Überraschungsauftritt.

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SAT.1/Willi Weber Nina Schmieder in ihrer Rolle als Dr. Ella Wagner in der SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof", 2026

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Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

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Imago Beatrice Egli bei "Immer wieder sonntags", August 2026

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