Nach desaströsen Quoten: Sat.1 streicht "Die Landarztpraxis"

Für die Fans von "Die Landarztpraxis" heißt es bald Abschied nehmen – zumindest vorerst. Sat.1 nimmt die Dailyserie und ihren Ableger "Team Sonnenhof" nach einem deutlichen Quoteneinbruch aus dem Vorabendprogramm. Noch bis Mitte Dezember sind die Formate auf dem gewohnten Sendeplatz zu sehen, wie TV Spielfilm berichtet. Danach bekommt der Sendeplatz um 19:00 Uhr ein neues Gesicht: Ab dem 14. Dezember übernimmt dort die Spielshow "Deal or No Deal", die mit Jörg Pilawa (61) als Moderator neu aufgelegt wird. Ob die Geschichten rund um die Arztpraxen damit endgültig auserzählt sind oder die Formate lediglich eine Pause einlegen, ließ der Sender bislang offen. Gegenüber Joyn hieß es lediglich: "Wie und wann es mit 'Die Landarztpraxis' weitergeht, geben wir rechtzeitig bekannt."

Besonders die jüngsten Einschaltquoten geben Anlass zur Sorge: Wie Watson berichtet, erreichte der Ableger der "Landarztpraxis" bei den 14- bis 49-Jährigen zuletzt gerade einmal einen Marktanteil von 0,4 Prozent und stellte damit einen neuen Negativrekord auf. Mit "Deal or No Deal" hofft Sat.1 offenbar auf bessere Werte. Unterdessen formiert sich bereits Widerstand unter den Fans: Eine Petition für die Fortsetzung der Serie hat auf Instagram schon mehr als 1.300 Unterstützer gefunden. Auf dem Account "die_landarztpraxis_fans" wird dazu aufgerufen: "Bitte unterstützt unsere Petition und helft, 'Die Landarztpraxis' zurück auf unsere Bildschirme zu bringen." Ob Sat.1 letztlich auf die Forderung eingehen wird, bleibt abzuwarten.

Dabei ist "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" noch gar nicht lange auf Sendung. Der Ableger startete laut Watson erst Ende Juni 2026. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte dabei auch eine prominente Besetzung: Schlagerstar Beatrice Egli (38) übernahm erstmals eine Rolle in einer Fernsehserie und schlüpfte in die Figur der Schweizerin Céline Huber, die überraschend im Sonnenhof in Weilhausen auftaucht. "Es ist eine spannende Herausforderung, die großen Respekt verlangt, mir aber gleichzeitig unglaublich viel Freude bereitet", schwärmte die Musikerin zuvor über ihre Rolle.

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Seven.One/Marc Rehbeck Die Landarztpraxis

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Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

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