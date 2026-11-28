Charlie Cox (43) hätte zu gern selbst als James Bond die Lizenz zum Töten erhalten – doch daraus wurde nichts. Der "Daredevil"-Darsteller wollte für die Rolle des legendären Geheimagenten vorsprechen. Dazu bekam er aber nicht einmal die Gelegenheit, und zwar wegen seines Alters. Das verriet der Schauspieler jetzt im Gespräch mit Moderator Chris Evans bei Virgin Radio UK. "Ich habe darum gebeten, dafür vorsprechen zu dürfen. Wisst ihr, was sie mir gesagt haben? Zu alt", erzählte Charlie von der knappen Abfuhr. Besonders verblüffend ist für ihn, dass Robert Pattinson (40) den britischen Geheimagenten übernehmen soll. Der 40-Jährige ist lediglich drei Jahre jünger als sein Kollege. Charlie nahm die Entscheidung dennoch mit Humor und räumte ein, dass Robert optisch gut zu der berühmten Rolle passe. "Rob ist genauso alt wie ich! Aber er sieht gut dafür aus, das muss ich fairerweise sagen", scherzte er gegenüber Virgin Radio UK.

Moderator Chris Evans stellte daraufhin klar, dass zwischen den beiden Kollegen tatsächlich drei Jahre liegen. Charlie ist aktuell 43 und feiert am 15. Dezember seinen 44. Geburtstag. Robert hatte er vor der Besetzungsentscheidung übrigens gar nicht als neuen 007 auf dem Schirm. "Ich dachte, es würde Jack Lowden werden", gab er in der Radiosendung offen zu. Auch Callum Turner (36) gehörte für ihn offenbar zu den denkbaren Kandidaten für die Nachfolge als 007. Im Vergleich zu mehreren früheren Bond-Darstellern wäre Robert bei seinem Einstieg dennoch nicht ungewöhnlich jung. Sean Connery (†90) war erst 32 Jahre alt, als er erstmals als Geheimagent auf der Leinwand zu sehen war. Pierce Brosnan (73) übernahm die Rolle dagegen mit 42 Jahren und war damit bei seinem Debüt sogar zwei Jahre älter, als Robert es aktuell ist.

Charlie Cox und Robert Pattinson kennen sich bereits aus der Anfangszeit ihrer Schauspielkarrieren. Beide gehörten zu Beginn ihrer Karrieren zu einem erweiterten Freundeskreis, in dem sich auch Andrew Garfield (43), Eddie Redmayne (44), Jamie Dornan (44) und Tom Sturridge bewegten. Besonders eng ist der Draht zwischen den beiden Schauspielern aber offenbar nicht. "Um ganz ehrlich zu sein, ist Rob aus unserem Freundeskreis wahrscheinlich derjenige, den ich am wenigsten gut kenne. Er ist ein sehr beschäftigter Mann", erklärte Charlie bei Virgin Radio UK. Gleichzeitig lobte er Roberts ungewöhnlichen Karriereweg und dessen frühe Zusammenarbeit mit Regisseuren, die später große Erfolge feierten.

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Getty Images Charlie Cox beim Launch-Event zu "Daredevil: Born Again" am 24. Februar 2025 im Hudson Theatre in New York

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Getty Images Charlie Cox posiert beim Porträtshooting der New York Comic Con 2026 im Javits Center

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