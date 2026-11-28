Der frühere Duran-Duran-Gitarrist Andy Taylor (65) verschwieg seine 2018 diagnostizierte Prostatakrebserkrankung rund vier Jahre lang sogar vor seinen einstigen Bandkollegen. Warum er so lange schwieg, erklärte der Musiker später in der Sendung "BBC Breakfast". Erst zur Aufnahme von Duran Duran in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 2022 informierte er Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor und Roger Taylor in einem persönlichen Brief. Eigentlich hätte Andy diesen besonderen Moment gemeinsam mit seinen langjährigen Weggefährten in den USA erleben sollen. Wegen seines Gesundheitszustands konnte er nicht zur Zeremonie in die USA reisen. Deshalb las Simon das Schreiben auf der Bühne vor. So erfuhren nicht nur Andys frühere Bandkollegen von der schweren Krankheit. Auch die Öffentlichkeit hörte an diesem Abend zum ersten Mal von seiner Diagnose. In dem später von The Mirror verbreiteten Brief schilderte er offen, warum er der Ehrung fernbleiben musste, obwohl ihm die Auszeichnung außerordentlich viel bedeutete.

Bei "BBC Breakfast" sprach Andy über sein langes Schweigen. "Es war traurig, und ich hatte es den Jungs nicht erzählt. Niemand wusste es. Niemand wusste es wirklich, nur die Familie und ein paar Freunde", sagte er. Er habe gewusst, wie viel Aufmerksamkeit die Nachricht auslösen würde, sobald sie bekannt würde. "Ich hätte einen ruhigeren Moment wählen können, um es öffentlich zu machen, aber ich wollte die Band einfach nicht zum Gespött machen", erklärte der Gitarrist. Geschwächt wollte er bei der Ehrung nicht auftreten. Damals habe er weder richtig stehen noch spielen können. In seinem Brief schrieb Andy, dass sein Prostatakrebs bereits im metastasierten Stadium vier sei und nicht geheilt werden könne. Eine moderne lebensverlängernde Therapie hatte ihm zunächst ermöglicht, weiterhin Musik zu machen. Kurz vor der Zeremonie erlitt er jedoch einen Rückschlag. An seine Weggefährten gerichtet schrieb er: "Ich bin so unglaublich stolz auf diese vier Brüder." Er sei überglücklich gewesen, die Auszeichnung noch erleben zu dürfen.

Andy starb am Montag, dem 23. November 2026, im Alter von 65 Jahren friedlich zu Hause im Kreis seiner Angehörigen. Zuvor hatte er viele Jahre gegen den Prostatakrebs gekämpft. Seine Ehefrau Tracey Wilson erinnerte nach seinem Tod nicht nur an den gefeierten Gitarristen. Für sie war Andy vor allem Ehemann, Vater und Großvater, für den die Familie immer an erster Stelle stand. Kennengelernt hatten sich Andy und Tracey in Paris. Nachdem der Musiker Traceys Herz erobert hatte, hielt er an seinem 21. Geburtstag um ihre Hand an – und zwar um drei Uhr morgens. 1982 heiratete das Paar und bekam später vier gemeinsame Kinder. Auch Andys frühere Bandkollegen nahmen öffentlich Abschied von ihm. In ihrem Rückblick erinnerten sie besonders an die Energie und das ausgeprägte Selbstvertrauen, die der Gitarrist einst zu Duran Duran mitgebracht hatte.

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Getty Images Andy Taylor im April 2004

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Getty Images Die Band Duran Curan bei ihrer Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame

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