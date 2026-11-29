Mit der deutschen Thrillerserie "Liebes Kind" ist Netflix ein internationaler Erfolg gelungen. Seit ihrer Premiere im September 2023 begeistert die sechsteilige Produktion ein Millionenpublikum weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Wie aus einer Auswertung des Portals What's on Netflix hervorgeht, verzeichnete die Miniserie bis Ende Dezember 2025 weltweit beeindruckende 85,7 Millionen Aufrufe und insgesamt 413,3 Millionen gestreamte Stunden. Damit zählt der Thriller auch mehr als zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung zu den meistgesehenen Netflix-Miniserien seit 2023. Doch nicht nur beim internationalen Publikum kam die deutsche Produktion hervorragend an, auch in der Branche konnte sie sich einen Namen machen: Bei den International Emmys wurde "Liebes Kind" als beste Miniserie ausgezeichnet.

Im Mittelpunkt des Thrillers stehen Lena, gespielt von Kim Riedle, und ihre beiden Kinder Jonathan und Hannah, die jahrelang von einem Unbekannten in einem fensterlosen Raum gefangen gehalten werden. Als Lena schließlich gemeinsam mit Hannah die Flucht gelingt, schöpfen die Eltern der seit 13 Jahren vermissten Lena Beck neue Hoffnung. Doch im Krankenhaus stellt sich heraus, dass es sich bei der befreiten Frau gar nicht um ihre verschwundene Tochter handelt – eine überraschende Wendung, die den weiteren Verlauf der Geschichte bestimmt. Die Vorlage für die Netflix-Produktion lieferte der gleichnamige Bestseller von Romy Hausmann, den Isabel Kleefeld und Julian Pörksen für den Streamingdienst adaptierten. Im Ranking der meistgesehenen Netflix-Miniserien seit 2023 belegt "Liebes Kind" inzwischen den sechsten Platz. Erst der Erfolg von "His & Hers" verdrängte die deutsche Produktion aus den Top fünf.

Bei der Verleihung der International Emmys in New York nahmen Isabel und Julian die Auszeichnung gemeinsam mit den Produzenten Tom Spieß und Friederich Oetker sowie den Hauptdarstellerinnen Kim und Haley Louise Jones entgegen. Nach dem internationalen Erfolg von "Liebes Kind" widmete sich Isabel einem weiteren Thriller für Netflix. Für den Streamingdienst adaptierte die Regisseurin und Autorin den Roman "Die Falle" von Melanie Raabe, in dem eine zurückgezogen lebende Schriftstellerin im Mittelpunkt steht. Um einen Mann zu überführen, den sie für einen Mörder hält, schmiedet die Protagonistin einen Plan, mit dem sie ihn in eine Falle locken will. Wie schon bei "Liebes Kind" erstreckt sich die Handlung über sechs Episoden. Seit dem 13. Oktober 2026 ist die neue Miniserie bei Netflix verfügbar.

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Getty Images Der "Liebes Kind"-Cast posiert mit dem Emmy-Award im November 2024

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Imago Romy Hausmann, Autorin "Liebes Kind"

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