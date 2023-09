So gut kommt die neue Miniserie "Liebes Kind" auf Netflix an

Diese Serie beschert den Zuschauern offenbar besonderen Nervenkitzel. Am 7. September ging "Liebes Kind", der deutsche Psychothriller, auf der Streaming-Plattform Netflix an den Start. Die Miniserie handelt von dem Schicksal dreier Entführungsopfer und ihrem Fluchtversuch. Die Story basiert auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann – dabei entwickelt sich "Liebes Kind" nicht nur in Deutschland zu einem Hit in den Netflix-Charts!

Wie nun Netflix berichtet, wurde der düstere Sechsteiler in den ersten zehn Tagen seiner Veröffentlichung bereits rund 25 Millionen Mal aufgerufen. Die Serie stehe laut dem Streamingdienst zum zweiten Mal in Folge auf Platz eins der weltweiten Rangliste nicht englischsprachiger Serien – und befand sich demnach in mehr als 90 Ländern in den Top 10.

Aber damit nicht genug: Allein in dieser Woche hat "Liebes Kind" im internationalen Vergleich sogar die Neuverfilmung von "One Piece" überholt. Demzufolge kommt die Miniserie laut Netflix auf 15,4 Millionen Aufrufe – der Manga erreicht hingegen nur eine Klickzahl von zehn Millionen.

Netflix Szene aus "Liebes Kind"

