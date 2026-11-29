Prinz William (44) möchte seine Begeisterung für den Motorsport offenbar an seinen jüngsten Sohn Prinz Louis (8) weitergeben. Wie Sportreporter John Watterson im "M Word Podcast with Martin Hall" berichtete, hat der britische Thronfolger einen gemeinsamen Besuch der Isle of Man TT Races im Jahr 2027 ins Auge gefasst. Louis wäre zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt. Von den Plänen erfuhr John bereits im November 2025, als er auf Schloss Windsor mit einem MBE-Orden ausgezeichnet wurde und dabei mit William ins Gespräch kam. "Er war begeistert; er möchte unbedingt zurückkommen. Er sagte, wenn er das tut, würde er seinen jüngsten Sohn Louis mitbringen, weil er Motorräder mag", erinnerte sich der Journalist. Allerdings soll der Ausflug nicht ganz ohne Vorbereitung stattfinden. William habe nämlich eine wichtige Bedingung genannt: "Aber er sagte, er müsse vorher mit ihm über die Gefahren sprechen!"

Prinzessin Kate (44) dürfte die Motorradbegeisterung ihres Ehemanns geäußert. Schon 2015 sprach sie bei einem Termin in Dundee darüber, wie sehr sie sich um ihren Ehemann sorgt: "Er fährt immer noch. Es erfüllt mich jedes Mal mit Entsetzen, wenn er damit unterwegs ist. Ich habe schreckliche Angst. Hoffentlich kann ich George davon fernhalten." Drei Jahre später ließ William bei seinem ersten offiziellen Besuch der Isle of Man durchblicken, dass Kate seine Reisepläne skeptisch aufgenommen hatte. "Als ich sagte, dass ich zu einem offiziellen Besuch auf die Isle of Man fahre, sagte sie: 'Wirklich?'", erzählte er damals. Tatsächlich birgt die berühmte Rennveranstaltung enorme Risiken: Auf dem etwa 60 Kilometer langen Mountain Course starben bei der TT und dem Manx Grand Prix bereits über 200 Menschen. Die kommenden Rennen finden vom 31. Mai bis zum 12. Juni 2027 statt. Ob Kate ihren Sohn dorthin begleiten lassen möchte, bleibt offen.

Williams Begeisterung für Motorräder reicht weit zurück. Er entdeckte die Liebe zu den schnellen Maschinen bereits in jungen Jahren und bestand 2002 mit gerade einmal 19 Jahren die Motorradprüfung. Später gehörte unter anderem eine Ducati 1198s zu seinem Fuhrpark. Gemeinsam mit seinem Bruder Prinz Harry (42) unternahm William 2008 sogar eine rund 1.600 Kilometer lange Motorradtour durch das südliche Afrika, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Mit der Geburt seiner Kinder schränkte der Royal seine Ausfahrten jedoch zunehmend ein. Louis interessiert sich derweil keineswegs ausschließlich für Motorsport: Er gärtnert, hilft beim Kochen und spielt gerne Schlagzeug. Auch seine Geschwister haben vielseitige Hobbys. Prinz George beschäftigt sich mit Zeichnen und Musik, darunter E-Gitarre und Schlagzeug. Prinzessin Charlotte (11) wiederum mag sowohl kreative Aktivitäten als auch sportliche Bewegung.

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Getty Images Prinz William mit Prinzessin Chalotte und Prinz Louis am Eingang der St George's Chapel, April 2026

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Matt Porteous Prinz Louis Geburtstagsporträt zu seinem achten Geburtstag

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