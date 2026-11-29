Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (43) haben jetzt die Chance, ausgerechnet an Heiligabend das Programm von ProSieben ganz nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Am 23. Dezember treten die beiden Moderatoren um 20:15 Uhr in der Weihnachtsausgabe von Joko & Klaas gegen ProSieben ein letztes Mal in diesem Jahr gegen ihren Arbeitgeber an. Die festliche Sonderausgabe läuft bei ProSieben und ist außerdem auf Joyn zu sehen. Für das Duo steht dabei einiges auf dem Spiel: Gewinnen Joko und Klaas den Wettkampf, bekommen sie am darauffolgenden Abend 15 Minuten Sendezeit in der Primetime, über die sie frei verfügen dürfen. Die beiden langjährigen Kollegen könnten das Weihnachtsprogramm des Senders am 24. Dezember ab 20:15 Uhr also mit einer eigenen Aktion ordentlich aufmischen.

Für die besondere Ausgabe wird das Studio weihnachtlich dekoriert, wie Joyn berichtet. Durch die Show führt erneut Steven Gätjen (54), der als Moderator und Zeremonienmeister im Einsatz ist. Am bewährten Konzept ändert sich trotz festlicher Kulisse nichts: Im Mittelpunkt steht das Duell zwischen den beiden Entertainern und ihrem Sender. Nur wenn sich Joko und Klaas gegen ProSieben durchsetzen, winkt ihnen die begehrte Sendezeit. Doch schon vor dem großen Showdown sorgen die beiden in der Adventszeit für Unterhaltung. Ab dem 1. Dezember präsentieren sie den digitalen "ProSieben Adwitzkalender mit Joko & Klaas". Hinter jedem der 24 Türchen steckt ein Witz, den sie täglich selbst vortragen. Freiwillig ist das allerdings nicht: Der Kalender ist eine Strafaufgabe von Herrn ProSieben, nachdem das Duo die Sendung am 25. November verloren hat.

Die aktuelle Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist bereits am 18. November gestartet. Auch diesmal bekamen es die beiden wieder mit prominenter Konkurrenz zu tun. Als Gegenspieler wurden unter anderem Heike Makatsch (55), Elyas M'Barek (44) und Wotan Wilke Möhring (59) angekündigt. Dazu kommen die Musiker Rea Garvey (53) und Wincent Weiss (33) sowie Palina Rojinski (41) und Riccardo Simonetti (33). Sogar die deutsche Handballnationalmannschaft tritt aufseiten des Senders gegen die beiden Moderatoren an. Ob sich Joko und Klaas kurz vor Weihnachten also tatsächlich die zusätzliche Sendezeit sichern, bleibt mit Spannung abzuwarten.

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Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Mai 2024

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Joyn / Nadine Rupp Steven Gätjen bei "Joko und Klaas gegen ProSieben"

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