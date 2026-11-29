Wer träumt nicht von einer grünen Oase direkt vor der eigenen Haustür? In der Gartensendung "Die Beet-Brüder" geht dieser Wunsch für ausgewählte Familien in Erfüllung. Die Gartenprofis rund um Gunnar und Ralf rücken gemeinsam mit ihren Kollegen an und verwandeln die Grundstücke der Teilnehmer in echte Traumgärten. Doch wer bezahlt die aufwendigen Umbauten? Die Antwort ist zweigeteilt, wie Kino.de berichtet: Die Kosten für sämtliche Materialien müssen die Gartenbesitzer selbst tragen. Die Arbeit des Teams ist für die Teilnehmer dagegen kostenlos, denn die Kosten dafür übernehmen RTL und VOX. Gerade bei größeren Projekten ist das ein wichtiger finanzieller Vorteil, denn auch für den mehrtägigen Einsatz der gesamten Mannschaft fallen keine zusätzlichen Lohnkosten an.

Wie tief die Gartenbesitzer letztlich in die Tasche greifen müssen, hängt vor allem vom Umfang des Projekts ab. Wer hochwertige Baustoffe, besondere Pflanzen oder kostspielige Extras möchte, muss entsprechend mehr für das Material einplanen. Deshalb spielt das verfügbare Budget bereits bei der Bewerbung eine wichtige Rolle. Wie VOX informiert, sollten Interessierte darin genau schildern, welche Pläne sie für ihren Garten haben und welches Budget vorgesehen ist. So kann das Team bereits im Vorfeld einschätzen, was machbar ist. Zusätzlich empfiehlt der Sender, Fotos und Videos des Gartens einzureichen. Dadurch erhalten die Verantwortlichen einen ersten Eindruck vom Grundstück. Wer teilnehmen möchte, kann sich laut Kino.de per E-Mail bei der Produktion melden und seine Bewerbungsunterlagen einschicken.

Die Gartenprojekte fallen dabei ganz unterschiedlich aus. Ähnlich wie in der Sendung "Ab ins Beet" gestalten die bekannten Gartenprofis ganze Grundstücke neu. Manchmal konzentriert sich der Einsatz aber auch auf ein einzelnes Highlight, etwa den Bau eines Swimmingpools. Entscheidend sind aber stets die Wünsche der Gartenbesitzer. Die Profis entwickeln passende Konzepte und legen anschließend selbst Hand an, um die Ideen in die Tat umzusetzen. Von der ersten Planung bis zum fertigen Garten hält die Kamera die Arbeiten fest. So können sich Zuschauer nicht nur von den Verwandlungen inspirieren lassen, sondern auch Anregungen für ihr eigenes grünes Paradies mitnehmen.

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"Die Beet-Brüder", RTL Gartensendung "Die Beet-Brüder"

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"Die Beet-Brüder", RTL Ralf bei "Die Beet-Brüder"

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