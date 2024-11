Netflix-Hit "Liebes Kind" gewinnt International Emmy Award

Ein International Emmy Award geht nach Deutschland! In der Nacht zum Dienstag wurde der beliebte Netflix-Sechsteiler "Liebes Kind" bei der 52. Verleihung der International Emmys als beste Fernsehserie/Miniserie prämiert. Die Autoren und Regisseure Isabel Kleefeld und Julian Pörksen sowie die Produzenten Tom Spieß und Friederich Oetker nahmen den Preis gemeinsam mit den Hauptdarstellerinnen Kim Riedle und Haley Louise Jones in New York persönlich entgegen. "Liebes Kind" setzte sich gegen internationale Konkurrenz durch und sorgte damit für einen triumphalen Erfolg für die deutsche Serien- und Filmindustrie.

Bei der Preisverleihung zeigte sich das Team von "Liebes Kind" überglücklich. Friederich, einer der Produzenten, sagte bei der Entgegennahme der Emmy-Statue: "Bester Montag jemals. Es war das größte Privileg und Vergnügen, mit diesem Team zu arbeiten." Auch Tom und Isabel konnten ihre Freude kaum verbergen: "Wir sind überwältigt. 'Liebes Kind' ist mit viel Liebe und einem großartigen Cast und Team entstanden. Der Preis gehört uns allen", teilten sie gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mit. Der Erfolg reiht sich ein in die jüngsten internationalen Anerkennungen für deutsche Produktionen und setzt ein Zeichen für die Qualität heimischer Serien.

Die Serie erzählt die packende Geschichte einer Frau, die einer jahrelangen Gefangenschaft entkommt und deren Schicksal mit einem ungelösten Vermisstenfall von vor 13 Jahren verknüpft ist. "Liebes Kind" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller und wurde von Constantin Film produziert. Bereits bei ihrer Veröffentlichung auf Netflix wurde die Serie vom internationalen Publikum begeistert aufgenommen und erreichte hohe Zuschauerzahlen. Während "Liebes Kind" bei der Preisverleihung triumphierte, ging die ebenfalls nominierte deutsche Jugendserie "GONG! – Mein spektrakuläres Leben" leer aus.

Netflix Szene aus "Liebes Kind"

