Um Miranda Lambert (43) und Brendan McLoughlin (35) kursierten nach einem viel diskutierten Abend in Nashville im Jahr 2024 hartnäckige Scheidungsgerüchte. Die Countrysängerin ließ sich von den Spekulationen um ihre Ehe jedoch nicht beirren. Im Podcast "Dumb Blonde" stellte sie klar, dass sie stets an ihrer Ehe festhalten und gemeinsam mit ihrem Mann auch schwierige Zeiten überstehen wolle. Ihr ganz persönliches Versprechen an Brendan brachte sie mit folgenden Worten auf den Punkt: "Ich habe ihm gesagt: 'Ich bin dein Ninja und werde mich mit dir durch alles durchkämpfen.'" Im Jahr 2024 sorgten Aufnahmen ihres Mannes mit mehreren Frauen in Mirandas Bar Casa Rosa für Gesprächsstoff. Von einem Ende ihrer Ehe wollte die Musikerin im Podcast aber nichts wissen. Stattdessen betonte sie, wie wichtig es ihr sei, Brendan in allen Lebenslagen zur Seite zu stehen.

Das Fundament einer funktionierenden Beziehung ist für Miranda vor allem offene Kommunikation. Aus ihren früheren Beziehungen habe sie gelernt, Probleme direkt anzusprechen und sowohl das eigene richtige als auch das falsche Verhalten ehrlich zu betrachten. Daher sei sie mit einer genauen Vorstellung in die Ehe gegangen: Sie habe gewusst, was sie selbst wolle und welche Art von Partnerin sie für Brendan sein möchte. Ärger und Probleme dürfen ihrer Auffassung nach nicht unausgesprochen bleiben. Anstatt Groll in sich aufzustauen, müssten beide Partner ihre Gefühle offen ansprechen. "Man kann weder emotional noch körperlich Distanz haben. Das wird nicht funktionieren", stellte die Sängerin im Podcast klar. Für Miranda gehört es demnach dazu, Konflikten nicht auszuweichen. Die Erfahrungen aus vergangenen Partnerschaften hätten ihr gezeigt, dass Schweigen keine Probleme löse. Auch deshalb wollte sie in ihrer Ehe mit Brendan bewusst einen anderen Umgang mit schwierigen Situationen pflegen.

Ins Rollen gebracht hatten die Spekulationen mehrere TikTok-Videos, die im Juni 2024 aufgetaucht waren. Darauf war Brendan in der Casa Rosa zu sehen. Er feierte ausgelassen und schien mit mehreren Frauen zu flirten. In den Clips waren unter anderem vertraut wirkende Gesten wie Berührungen im Gesicht zu erkennen. Von einem Seitensprung sprach allerdings keine der beteiligten Personen. Mehrere der gefilmten Frauen meldeten sich später sogar in den sozialen Medien zu Wort. Sie stellten klar, dass Brendan nichts Unangebrachtes getan habe und keine von ihnen mit ihm habe anbandeln wollen. Schon bei den MTV Video Music Awards zeigten sich Miranda und Brendan damals ungeachtet der Gerüchte wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Das Paar lief Hand in Hand über den roten Teppich. Nach der Aufregung um die Barvideos präsentierten sich die beiden damit demonstrativ Seite an Seite und ließen sich zusammen von den Fotografen ablichten. Auch im Podcast stellte Miranda noch einmal klar, dass sie gar nicht daran denkt, ihre Ehe kampflos aufzugeben. Das Kämpfen zahlt sich offenbar aus: Miranda und Brendan haben den Flirt-Skandal gemeinsam überstanden und sind noch immer ein Paar. Anfang des Jahres feierten sie ihren siebten Hochzeitstag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miranda Lambert und Brendan McLoughlin bei den 58. CMA Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Country-Sängerin Miranda Lambert und ihr Mann Brendan McLoughlin im Februar 2023

Anzeige Anzeige