Howard Carpendale (80) hat ein Musical mit seinen eigenen Hits vorab in ganz emotionaler Atmosphäre erlebt. Zusammen mit seiner Frau durfte der Schlagersänger noch vor der ersten öffentlichen Aufführung von "Hello! Again?" in einem leeren Theatersaal Platz nehmen. Wie Howard in der "NDR Talk Show" berichtete, überraschte ihn seine heftige Reaktion auf das Stück. Die von Thomas Hermanns (63) entwickelte Inszenierung verbindet bekannte Lieder des Musikers mit einer Liebesgeschichte. Diese Kombination ließ den heute 80-Jährigen bei der privaten Vorstellung offenbar alles andere als kalt. "Die Wärme, die ich an diesem Abend gespürt habe, war unfassbar. Das hat mich dermaßen bewegt. Ich habe wirklich sehr oft Tränen in den Augen gehabt", schilderte er in der Sendung. Später machte er noch deutlicher, wie sehr ihn dieser außergewöhnliche Abend überwältigt hatte: "Ich hab geheult, das war unvorstellbar."

Comedian und Regisseur Thomas Hermanns hatte einige Jahre an "Hello! Again?" gearbeitet, bevor das Musical Ende 2024 in Leipzig seine Premiere feierte. Obwohl die Erfolge von Howard den musikalischen Rahmen bilden, hat die Handlung nichts mit dem Leben des Sängers am Hut. Im Zentrum stehen stattdessen eine Frau und zwei Männer. Die Liebesgeschichte wird mithilfe der bekannten Songs erzählt und entwickelt sich entlang der Musik. Damit erhalten die vertrauten Hits in dem Stück einen neuen erzählerischen Blickwinkel. Künftig soll die Produktion zudem ein deutlich größeres Publikum erreichen. Ab Februar 2027 ist eine Tournee geplant, die das Musical über Leipzig hinaus auf weitere Bühnen bringen soll. Geplant sind Aufführungen in Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz.

Auch bei seinen eigenen Konzerten legt Howard großen Wert auf Nähe zum Publikum. Gegenüber RTL sprach der Musiker sich gegen den Trend aus, immer größere Stadionkonzerte zu geben. Aus seiner Sicht bekommen die Zuschauer in solchen Arenen kaum noch etwas vom Künstler mit. Selbst einen Auftritt von Michael Jackson (†50) in Köln hätte Howard rückblickend lieber in einem kleineren und persönlicheren Rahmen erlebt. Für 2027 setzt er deshalb auf ein anderes Konzept: Bei Residencyshows will er mehrfach am selben Ort auftreten. Und während seine eigenen Hits auf der Musicalbühne weiterleben, hatte Howard rund sechs Monate zuvor deutlich düsterer auf die Zukunft der Musikbranche geblickt.

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Imago Howard Carpendale im Jahr 1999

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Getty Images Howard Carpendale und seine Ehefrau Donnice, Oktober 2023

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