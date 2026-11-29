Kevin Kline (79) und Meryl Streep (77) werden für Netflix zum Ehepaar: Die beiden Oscar-Preisträger stehen für die neue Dramaserie "The Corrections" gemeinsam vor der Kamera. Wie fernsehserien.de berichtet, verkörpern Kevin und Meryl darin Alfred und Enid Lambert. Das Paar lebt im Mittleren Westen der USA und steht an der Spitze einer dysfunktionalen Familie. Es hat drei erwachsene Kinder namens Gary, Chip und Denise, die längst ihr eigenes Leben führen. Während Alfred zunehmend mit den Beschwerden des Älterwerdens zu kämpfen hat, schmiedet Enid einen Plan. Sie möchte ihre Kinder noch einmal nach Hause holen und die gesamte Familie an einem gemeinsamen Weihnachtsfest vereinen. Ob das gutgeht? Die Serie befindet sich derzeit bei dem Streamingdienst in Entwicklung. Wann "The Corrections" veröffentlicht wird und wer die drei Lambert-Kinder spielen soll, ist bislang noch nicht bekannt.

Als Vorlage für die Serie dient Jonathan Franzens Familienroman "Die Korrekturen", der mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde. Der Schriftsteller übernimmt auch die Adaption seines eigenen Werks. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen neben Alfred und Enid ihre erwachsenen Kinder Gary, Chip und Denise, die ebenfalls mit gescheiterten Lebensentwürfen zu kämpfen haben. Auch hinter der Kamera versammelt sich ein prominentes Team: Die Regie übernimmt Oscarpreisträger Cord Jefferson. Als Produzenten sind Mark Roybal, Paul Lee und Nicole Clemens an Bord. Sie realisieren das Projekt für die Produktionsfirma wiip und Paramount Television Studios. Damit bringen gleich mehrere erfahrene Namen aus der Film- und Fernsehbranche den Stoff auf den Bildschirm.

Bei dem geplanten Weihnachtsfest kommen die alternden Eltern mit ihren drei Kindern zusammen. Deren moderner Alltag und persönliche Schwierigkeiten belasten das ohnehin angespannte Familienleben zusätzlich. Es prallen unterschiedliche Charaktere, Generationen und Lebensvorstellungen aufeinander. Eine Verfilmung von Jonathan Franzens Roman ist übrigens keine ganz neue Idee. Bereits Anfang der 2010er-Jahre arbeitete HBO an einer Umsetzung von "Die Korrekturen". Damals war Ewan McGregor (55) für eine Hauptrolle vorgesehen. Über die Planungsphase kam das Projekt jedoch nicht hinaus. Nun wagt Netflix einen neuen Anlauf, die Geschichte der Familie Lambert als Serie zu erzählen. Mit Kevin Kline und Meryl Streep sind die beiden Elternrollen bereits prominent besetzt, während weitere Details zur Besetzung und zum Produktionsstart noch ausstehen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Meryl Streep bei "Front Row" in New York im April 2026; Kevin Kline bei "American Classic" im Februar 2026

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Getty Images Meryl Streep feiert ihren Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "The Iron Lady" bei den Academy Awards 2012 in Hollywood

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