Pia Tillmann hat noch schwer mit dem Babyverlust zu kämpfen

Der Verlust eines ungeborenen Kindes hinterlässt Wunden, die nicht so schnell heilen. Für Pia Tillmann (40) ist dieser Schmerz derzeit allgegenwärtig. Die 40-Jährige meldete sich nun in einer Instagram-Story zu Wort – dieses Mal ohne ihren Ehemann Zico Banach (35) an ihrer Seite – und gewährte einen ungeschönten Blick in ihre aktuelle emotionale Verfassung. Sichtlich bewegt und mit Tränen in den Augen schilderte sie, wie schwer es ihr fällt, sich überhaupt aufzuraffen und den Alltag zu bewältigen. "Ich habe mich ready gemacht. Auch wenn es mir die letzten Tage sehr schwerfällt, mich überhaupt aufzuraffen, irgendwie irgendwas zu tun", gestand sie offen in die Kamera.

Schon kurz vor der Aufnahme habe sie geweint, wie Pia selbst erzählte. Der Wunsch, irgendwie zu funktionieren, sei da – doch die Schwere der Situation lasse das kaum zu. "Es ist eine scheiß Phase gerade. Es ist hart und irgendwie möchte man auch, dass es aufhört, weh zu tun. Aber es hört halt gerade noch nicht auf", sagte sie in ihrer Story. Ein Tapetenwechsel würde ihr guttun, so Pia – doch auch das sei im Moment schwer umsetzbar. Trotz allem versucht sie, sich selbst Mut zuzusprechen und den Tag irgendwie zu meistern. Es ist bemerkenswert, mit welcher Offenheit sie diesen Prozess mit ihren Followern teilt, anstatt nach außen hin eine heile Welt zu inszenieren. Gerade diese Ehrlichkeit dürfte vielen Betroffenen das Gefühl geben, mit einem ähnlichen Erlebnis nicht allein zu sein.

Das Paar hatte seine Fehlgeburt am 22. April öffentlich gemacht. In einem gemeinsamen Video auf Instagram berichteten Pia und Zico, dass bei der letzten Routineuntersuchung keine Herztöne mehr festgestellt werden konnten und das Baby sich nicht mehr weiterentwickelt hatte. Zico schilderte, dass die Diagnose für sie beide ohne Vorwarnung kam. Besonders bewegend: Pia verriet, dass es sich dabei nicht um ihren ersten Verlust dieser Art handelt. Die Beziehung der beiden hat trotzdem viel Schönes erlebt: Seit 2022 sind Pia und Zico ein Paar, im März 2024 kam ihr gemeinsamer Sohn Pepe zur Welt, und im Dezember desselben Jahres heirateten sie. Pia hat zudem einen Sohn aus einer früheren Beziehung. All das macht den erneuten Verlust umso schmerzlicher – und zeigt, wie sehr sich das Paar eine wachsende Familie gewünscht hatte.

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Imago Pia Tillmann bei Katys X-mas Wonderland von Kate Merlan, 2025

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Instagram / zicoriccardo Zico Banach, Pia Tillmann, Pias Sohn Henry und ihr gemeinsamen Baby im Mai 2024

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Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach, September 2025