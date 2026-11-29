Melissa Naschenweng (36) hat mit einem schmerzhaften Kapitel ihres Liebeslebens endgültig abgeschlossen. Im Interview mit dem österreichischen Radiosender Ö3 sprach die Sängerin nun offen über das Aus ihrer mehr als siebenjährigen On-off-Beziehung mit Toni Gabalier, dem Bruder von Schlagersänger Andreas Gabalier (42). Vor allem die Art, wie die Trennung öffentlich wurde, hat sie laut eigener Aussage getroffen. Während einer erneuten Beziehungspause habe sich die Bild-Zeitung bei ihr nach ihrem Beziehungsstatus erkundigt. Obwohl sie sich nicht dazu äußerte, verkündete das Blatt kurz darauf das Liebes-Aus. "Ich habe kein Statement abgegeben, am nächsten Tag stand auf dem Bild-Cover, dass wir getrennt sind. Ich habe mich richtig ausgeliefert gefühlt. Und irgendwie war es dann auch wirklich endgültig vorbei", erinnerte sich Melissa. Ihr Liebeskummer setzte der Sängerin so sehr zu, dass sie eine neue Liebe eine Zeit lang sogar komplett für sich ausschloss.

Offiziell bestätigt hatten Melissa und Toni ihre Beziehung nie. Gemeinsame Aufnahmen deuteten jedoch immer wieder darauf hin, dass die beiden ein Paar waren. 2025 zogen sie dann endgültig den Schlussstrich, nachdem sie zuvor einmal mehr nicht gewusst hatten, wie es weitergehen sollte, und auf Pause gedrückt hatten. Nach mehreren schmerzhaften Erfahrungen steckte die Sängerin emotional in einem echten Tief. "Ich bin froh, dass ich wieder fühlen kann, weil ich war in einer Eiszeit drinnen. Da habe ich zu meinem besten Freund Sebastian gesagt: 'Ich möchte mich nicht mehr verlieben'", gestand sie im Gespräch mit dem Sender. In früheren Beziehungen habe sie sich oft aufgeopfert und stets zu viel gegeben. Wegen ihres Kummers habe sie sogar "ganze Kärntner Seen zusammengeplärrt". Ihren Ex-Freunden trägt Melissa heute trotzdem nichts nach, ganz im Gegenteil: Sie bezeichnet ihre Verflossenen als "Lernpartner", denn aus jeder dieser Beziehungen habe sie viel für sich mitgenommen.

Einen neuen Partner sucht Melissa derzeit nicht um jeden Preis. Eine Beziehung einzugehen, nur um gesellschaftlichen Vorstellungen davon zu entsprechen, wie eine Frau mit 36 Jahren zu leben habe, kommt für sie nicht infrage. Auf einer Single-Plattform sei sie nicht angemeldet, und auch für einen One-Night-Stand sei sie nicht zu haben, stellte sie im Interview klar. Sollte sich die Sängerin irgendwann wieder auf einen Mann einlassen, will sie keine Abstriche mehr machen. Vor allem ihre Karriere soll künftig kein Grund für Konflikte oder Unsicherheiten sein. "Ich möchte mich nicht mehr für meinen Erfolg entschuldigen müssen, nur weil ein Mann sich vielleicht dann schwächer fühlt. Da muss einer halt schon eine richtige 'Kantn' sein, dass er das hebt", verdeutlichte sie ihren Standpunkt. Für Melissa, die sich ihren Fans in diesem Jahr erstmals ohne Haar-Extensions zeigte, steht damit fest: Ein künftiger Partner an ihrer Seite muss mit ihrer Persönlichkeit und ihrem beruflichen Erfolg umgehen können. Eine Partnerschaft um jeden Preis, bei der sie sich selbst zurücknehmen müsste, lehnt die Sängerin entschieden ab.

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa_naschenweng Melissa Naschenweng ohne Extensions.

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa_naschenweng Sängerin Melissa Naschenweng postet ein Foto von sich in einem roten Jumpsuit, März 2026.

Anzeige Anzeige