Stevie Wonder (76) hat bei einem Auftritt in Chicago mit einer ziemlich trockenen Aussage überrascht. Wie TMZ berichtet, machte der Sänger mitten in seiner Show einen Witz über seine eigene Blindheit. Dafür saß er gerade am Klavier und wandte sich an alle, die behaupten, dass er in Wahrheit sehen könnte. Diesen Zweiflern machte der Sänger vor dem gesamten Publikum ein ungewöhnliches Angebot: "Wenn ihr glaubt, dass ich wirklich Auto fahren oder wirklich sehen kann, steigt bei mir ins Auto, und dann werden wir sehen, was am Ende mit uns passiert."

Mit dem Witz konterte er die ziemlich skurrile Behauptung, die um Stevie seit einigen Jahren kursiert. Statt jedoch ausführlich auf die Gerüchte einzugehen und sie Punkt für Punkt zu widerlegen, reagierte Stevie mit Selbstironie. Doch nicht nur mit seinem Humor sorgte Stevie zuletzt für Gesprächsstoff. Bereits zwei Monate zuvor hatte er seinen Fans einen besonderen musikalischen Schatz beschert: Am 28. September 2026 erschien die EP "Songs in the Key of Life 50: The EP". Genau 50 Jahre nach dem Originalalbum wurden damit vier bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus den damaligen Studiosessions zugänglich.

Stevie Wonder ist ein US-amerikanischer Soul- und Popmusiker, der zu den erfolgreichsten Künstlern der Musikgeschichte zählt. So gewann er im Laufe seiner bisherigen Karriere 25 Grammys und einen Oscar. Mit Hits wie "Superstition" oder "I Just Called to Say I Love You" schrieb er Musikgeschichte. Der Sänger, der 1950 geboren wurde, kam sechs Wochen zu früh auf die Welt und erhielt im Brutkasten eine zu hohe Sauerstoffkonzentration, was seine Netzhaut dauerhaft schädigte. Er selbst betrachtet seine Blindheit nicht als Einschränkung, sondern als Geschenk, das sein Gehör schärfte und ihn Menschen unabhängig von ihrem Aussehen wahrnehmen lässt.

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Pool / Getty Images Oscar-Preisträger Stevie Wonder

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Getty Images Stevie Wonder, Juni 2025

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