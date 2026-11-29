Nicole Scherzinger (48) hatte die Hochzeitspläne mit ihrem damaligen Verlobten Thom Evans (41) schon lange vor dem Liebes-Aus auf Eis gelegt. Der Grund: Während ihres Broadway-Engagements im Jahr 2025 blieb der Sängerin nach eigener Aussage schlicht keine Zeit, sich mit der Feier zu beschäftigen. "Oh, es gibt keine Hochzeitsplanung, Schatz. Wenn man Broadway macht, gibt es nur Broadway. Man isst, schläft – man schläft nicht viel – und atmet Broadway", erklärte sie im vergangenen Jahr im Interview mit Hello!. Nach der Trennung des Paares rücken diese Worte nun erneut in den Fokus. So wird darüber diskutiert, ob Nicoles arbeitsintensive Karriere dazu beigetragen haben könnte, dass sich das Paar trennte.

Dass der Broadway ein echter Rund-um-die-Uhr-Job ist, machte die Pussycat Dolls-Berühmtheit schon damals deutlich: "Wenn man am Broadway ist, ist im Terminkalender kein Platz für viel anderes." Ihr Liebster habe dafür aber volles Verständnis gehabt. "Gott sei Dank habe ich einen sehr verständnisvollen und wunderbaren und den unterstützendsten Verlobten", betonte Nicole. In den sozialen Medien vermuten nun einige Nutzer, dass Nicole ihre Karriere vor die Liebe gestellt haben könnte. Dabei handelt es sich jedoch um reine Spekulationen. Während Thom in seinem Verkündungsbeitrag nichts zu den Gründen sagte, äußerte sich die 48-Jährige bisher gar nicht zur Trennung.

Nicole und der frühere Rugbyspieler waren insgesamt sieben Jahre lang ein Paar, seit 2023 verlobt. Am vergangenen Freitag machte der 41-Jährige das Ende der Beziehung in seiner Instagram-Story bekannt. "Schweren Herzens teile ich mit, dass Nicole und ich nicht mehr zusammen sind. Nach sieben Jahren voller Liebe, Hingabe und dem Glauben an eine gemeinsame Zukunft ist dies eine unglaublich schwierige Zeit", schrieb er und betonte: "Auch wenn dies nicht das Ergebnis ist, das ich mir jemals erhofft hatte, respektiere ich Nicoles Entscheidung und wünsche ihr aufrichtig alles Glück für das nächste Kapitel ihres Lebens."

Anzeige Anzeige

Instagram / te11 Thom Evans und Nicole Scherzinger im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger zeigt sich am Strand, 2026

Anzeige Anzeige