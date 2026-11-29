Bei Ferry Pall (32) bleiben die Longpapes vorerst in der Schublade: Nach 16 Jahren, in denen er täglich zum Joint gegriffen hatte, legt der Realitystar nun eine bewusste Pause vom Cannabis ein. Wie der Rapper verrät, verzichtet er bereits seit drei Wochen auf die Heilpflanze. Seine Gründe erklärt der Österreicher, den viele aus Das Sommerhaus der Stars kennen, in der ersten Folge seines neuen Minipodcasts "Ferrytales". Mit einer sogenannten Toleranzpause verfolgt Ferry gleich zwei Ziele: Seine Toleranz ist durch den regelmäßigen Konsum gestiegen und soll wieder sinken. Außerdem will er herausfinden, wie er mittlerweile ganz ohne THC durch den Alltag kommt. Dabei raucht der Musiker nicht nur zum Spaß. Wie vielen anderen Konsumenten hilft Cannabis ihm seit Jahren unter anderem bei seiner Essstörung, bei seinen Rückenschmerzen und gegen seine ADHS-Symptome. Trotz dieser Beschwerden hält er die vorübergehende Auszeit für einen wichtigen persönlichen Schritt.

Auch auf Instagram spricht Ferry offen über seine Beweggründe: "Kiffer wissen, bei regelmäßigem THC-Konsum kann sich deine Toleranz erhöhen und mit so einem Tolerance-Break kann man das Ganze wieder etwas runterminimieren. [...] Aber für mich persönlich ist es wichtig, auch ab und zu mal meinen Konsum zu hinterfragen und zu gucken, wie ich ohne klarkomme." Eine solche Toleranzpause kann laut dem Rapper ganz unterschiedlich aussehen: Manche verzichten eine Woche lang komplett, andere reduzieren nur die Menge, die sie konsumieren. Gleichzeitig stellt Ferry klar, dass nicht jeder Cannabispatient seine Medizin einfach zeitweise weglassen kann. Wer seinen Konsum verändern will, sollte diesen Plan unbedingt vorher medizinisch abklären lassen. Eine komplette Abkehr vom Cannabis ist die Pause für ihn ausdrücklich nicht. Der Realitystar sieht die Pflanze weiterhin als Medizin und als bessere Rauschalternative zu Alkohol. Außerdem betont er, mit seinem Content das Thema weder verharmlosen noch verherrlichen zu wollen. Ihm gehe es lediglich darum, Vorurteile abzubauen und einen verantwortungsvollen Umgang zu fördern.

Ganz leicht fiel es Ferry nicht, so offen über das Thema zu sprechen. Bevor er das Video veröffentlichte, war er nach eigener Aussage nervös, wie seine ehrlichen Worte bei seinen Followern ankommen würden. Rückendeckung bekommt er von seiner Freundin Kathy Hartlieb, die ihm bereits im "Sommerhaus der Stars" als Teampartnerin den Rücken stärkte. In den Kommentaren seines Instagram-Beitrags zum Thema lobte sie seinen Schritt. Mit einem Augenzwinkern wollte sie außerdem wissen, ob demnächst auch ein Video folgt, in dem es darum geht, wie sich der Verzicht auf ihre Beziehung auswirkt. Ferry ist seit August 2025 mit der Berliner Yogalehrerin liiert.

Anzeige Anzeige

RTL Ferry Pall, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2026

Anzeige Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Ferry

Anzeige Anzeige