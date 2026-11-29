Für Jana Kramer (42) wurden ihre Dreharbeiten in Kanada zum wahren Albtraum. Während die Schauspielerin in British Columbia für einen kommenden Film vor der Kamera stand, waren ihr dreijähriger Sohn Roman und eine Babysitterin nämlich plötzlich spurlos aus der Unterkunft verschwunden. Die Babysitterin war dabei nur für einen Tag engagiert worden. Bemerkt hatte das Janas Ehemann Allan Russell (45), der vor Ort weder den Kleinen noch die Betreuerin antraf. Hinzu kam, dass die Telefonnummer der Frau nicht mehr in Betrieb war. Rund sechs Minuten lang hatte die dreifache Mutter daraufhin riesige Angst, ihr Kind sei entführt worden. Im Podcast "Whine Down" sprach sie kürzlich offen über den Schockmoment, in dem sie schreiend zusammenbrach. "Sie haben mein verdammtes Baby mitgenommen. Das dachte ich. Ich konnte kaum atmen", schilderte Jana die Panik, die sie damals überkam.

Dabei hatte die Schauspielerin bei der Wahl der Betreuerin eigentlich überhaupt nichts dem Zufall überlassen wollen. Über WhatsApp hatte sie die Frau bei einem Unternehmen gebucht, das sie als seriös und sehr anerkannt beschreibt. Auch Informationen zu Romans Mittagsschlaf hatte sie ihr gegeben. Als Jana später über eine Kamera nach ihrem Sohn schauen wollte, war sein Bett aber leer. Die Babysitterin behauptete, Roman sei auf dem Sofa eingeschlafen. Schon das kam Jana ziemlich seltsam vor. Allan wollte gerade die Polizei verständigen, als die besagte Frau mit dem kleinen Jungen zur Unterkunft zurückkehrte. Wo die beiden gewesen waren, ist bis dato nicht bekannt. Weil die Betreuerin über den Schlaf auf dem Sofa gelogen hatte, schickte das besorgte Paar sie nach Hause und beschwerte sich bei dem Unternehmen. Später entschuldigte sich die Frau. Bei Jana brachen nach Romans Rückkehr alle Dämme, wie sie berichtet: "Als sie gefunden wurden, fing ich einfach an zu schluchzen. Die schlimmsten sechs Minuten meines Lebens, weil ich nicht wusste, wo zum Teufel mein Sohn war und ob er lebte, tot oder verkauft worden war."

Dass Jana in dieser Situation direkt mit dem Schlimmsten rechnete, hatte auch mit ihrem aktuellen Filmprojekt zu tun. Darin spielt sie ausgerechnet die Mutter eines entführten Kindes. Zudem habe sie Menschenhandel befürchtet, meinte sie, da es in Kelowna aus ihrer Sicht häufiger solcher Fälle gebe. Roman ist das gemeinsame Kind von Jana und ihrem Ehemann Allan. Aus ihrer früheren Ehe mit Mike Caussin (39) hat die TV-Bekanntheit noch Tochter Jolie und Sohn Jace. Ihre drei Kinder sind somit der Mittelpunkt ihres Familienlebens, das sie oft auch in ihrem Podcast zum Thema macht. Bekannt wurde Jana unter anderem durch die Serie One Tree Hill. Darin war sie von 2009 bis 2012 in der Rolle der Alex Dupre zu sehen. Neben der Schauspielerei steht sie als Sängerin auf der Bühne.

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Getty Images Jana Kramer beim iHeartRadio Jingle Ball 2024

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Instagram / kramergirl Schauspielerin Jana Kramer und Sportler Allan Russell

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